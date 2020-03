Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings: ecco le prime foto e video dal set!

Le prime foto dal set di Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings sono arrivate online, anticipando parte del film Marvel Studios.

Mentre le riprese di Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings continuano, le prime foto dal set rivelano una scena d’azione nel film Marvel Studios. Anche se la trama di una delle prossime avventure del Marvel Cinematic Universe è per il momento sconosciuta, è probabile che seguirà le origini più classiche del personaggio.

Con Tony Leung come parte del cast nel ruolo del Mandarino, è probabile che i Marvel Studios useranno il cattivo come padre di Shang-Chi piuttosto che Fu Manchu per evitare gli ovvi stereotipi culturali.

Le nuove foto mostrano una scena che coinvolge un elicottero, dato l’enorme sfondo dello schermo blu ha senso che probabilmente sarà una sorta di scena d’azione. Non è chiaro chi sia la figura che pende dal lato dell’elicottero, ma ha la faccia coperta indossa dei particolari abiti. Alcuni fan hanno notato che il personaggio sembra un ninja, quindi è possibile che facciano parte dell’organizzazione terroristica dei Ten Rings che è emersa per la prima voltanel MUC in Iron Man.

Qui sotto potete dare un’occhiata alle foto sul set di Shang-Chi:

BREAKING: The first photos from the set of #ShangChiAndTheLegendOfTheTenRings have been revealed! (via @7NewsAustralia) pic.twitter.com/BxjUkVKtU4 — MCU Direct (@MCU_Direct) March 12, 2020

New ‘Shang-Chi’ set photos 🚨 This could be Simu (Shang-Chi) 👀 (pics via @infinitespider, joshleung | IG) pic.twitter.com/SIqrj9YFmd — cosmic (@Q82004yousef1) March 12, 2020

Mentre qui sotto ad un video:

E’ un film di genere azione, fantasy, avventura previsto per il 2021, diretto da Destin Daniel Cretton e distribuito della Walt Disney Studios Motion Pictures.

Il cast per ora confermato vede nel film Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu Wai.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vede protagonista Shang-Shi, conosciuto anche come The Master of Kung-Fu. Il personaggio è apparso nei fumetti Marvel per la prima volta nel 1973. Oltre che la conoscenza assoluta delle arti marziali Shang-Shi ha anche la capacità di riprodurre innumerevoli copie di se stesso. Shang-Chi è nato nel 1973, a opera degli autori Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni): risposta marveliana al grande successo internazionale di Bruce Lee.

Il film fa parte della Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel, e per il momento l’uscita americana del film al cinema è fissata al 12 febbraio 2021.

