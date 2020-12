Shang-Chi e The Legend of The Ten Rings: Marvel rilascia la sinossi ufficiale

I Marvel Studios hanno anticipato ciò che i fan possono aspettarsi dallo Shang-Chi di Simu Liu nella prima intrigante sinossi del film in uscita.

Ora che la produzione di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è terminata, i Marvel Studios hanno finalmente rilasciato la sinossi del film, che vede Simu Liu nel ruolo del protagonista. Non abbiamo ancora uno sguardo ufficiale a nessuno dei personaggi del film solista, ma le foto dal set dall’Australia hanno stuzzicato circa l’enorme scala del film con un set vasto. Ma la sinossi recentemente rivelata anticipa il passato di Shang-Chi che torna a perseguitarlo nel film.

La sinossi arriva dal sito della Marvel, sottolineando che l’eroe di Simu Liu deve “confrontarsi” con il suo passato quando si trova ad affrontare il gruppo noto come i Dieci Anelli. Il pubblico ha visto i Dieci Anelli nei film precedenti poiché erano il gruppo che ha rapito Tony Stark nel primo film di Iron Man. La versione del Mandarino di Guy Pearce stava usando il gruppo come copertura per i suoi esperimenti in Iron Man 3.

Qui di seguito potete dare un’occhiata alla sinossi di Shang-Chi: “In arrivo nell’estate del 2021, Simu Liu interpreta Shang-Chi in Shang-Chi e The Legend of The Ten Rings dei Marvel Studios. Shang-Chi deve affrontare il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene attirato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli“.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...