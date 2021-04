Shang-Chi: ecco il primo poster promozionale ed una serie di prime immagini!

La Marvel ha svelato un primo poster promozionale per Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, offrendo un primo closer-look al protagonista del film in uscita.

Shang-Chi è stato annunciato per la prima volta al Comic-Con di San Diego nel 2019, e doveva essere il terzo film del calendario della Fase 4 del MCU. Tuttavia, la pandemia ha costretto a un rimescolamento del programma e Shang-Chi sarà ora il secondo film ad arrivare. È attualmente programmato per il 3 settembre, ben oltre un anno dopo la sua data di uscita originale.

Fino ad ora, la maggior parte dei dettagli del film sono stati tenuti sotto chiave dai Marvel Studios, ma adesso abbiamo una prima rivelazione grazie al poster.

Potete vederlo qui sotto:

Whoever said that you could only RECEIVE presents on your birthday? Today, I’m giving you your VERY FIRST LOOK at the teaser poster for @ShangChi and the Legend of the Ten Rings!!

Coming to theatres September 3rd (trailer drops in a few weeks).

WE’RE ALMOST THERE, PEOPLE!!!! pic.twitter.com/Kzgkg8djeQ

— Simu Liu (@SimuLiu) April 19, 2021