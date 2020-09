Shang-Chi: il film potrebbe includere il drago Fin Fang Foom

È stato ipotizzato per un po’ di tempo che Fin Fang Foom avrebbe finalmente fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

A quanto pare, gli investigatori del Murphy’s Multiverse sono riusciti a scoprire più dettagli che sembrano supportare l’introduzione del personaggio il prossimo luglio.

Secondo Murphy e il suo team, l’enorme set pratico di cui abbiamo visto le foto in Australia è probabilmente La valle del drago addormentato, il luogo di riposo del già citato Makluan. Introdotto per la prima volta in un fumetto di Iron Man – Iron Man #261, per l’esattezza – la valle è un villaggio costruito attorno a Foom nel tentativo di tenerlo addormentato, in questo modo non crea scompiglio nel mondo.

Nonostante abbia iniziato la produzione l’anno scorso, il film è stato ritardato a causa della pandemia di coronavirus in corso che ha colpito il mondo a partire da maggio. Poiché l’Australia è stato uno dei primi grandi paesi a ottenere un certo controllo sulla diffusione del virus, la produzione è stata autorizzata a riprendere a luglio. In effetti, il film è abbastanza avanti che ora uscirà nei cinema prima di Eternals.

Rimanendo in Australia durante i quattro mesi di interruzione della produzione, la star di Shang-Chi, Simu Liu, è andato sul suo Instagram all’inizio di quest’anno per condividere ciò che pensa sul film e sul suo processo di produzione.

“Per prendere una citazione da Stan Lee, la leggenda stessa: ‘Da un grande potere derivano grandi responsabilità’. Ma penso che il motivo per cui ho la parte è che mi sono appoggiato alla mia asiaticità. Se hai intenzione di chiedere a un’intera popolazione di sostenerti, di radunarsi dietro di te e darti manforte, non sono certo il tipo che si tira indietro da quella responsabilità. Mi sento come se avessimo messo da parte questo tipo di persone per molto tempo, i figli di immigrati a cui viene insegnato a tenere la testa bassa. Abbiamo raggiunto il limite di quella filosofia.”

