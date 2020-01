Shang-Chi: il regista parla dell’approccio verso il Mandarino

Il regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli parla dell’approccio che hanno adottato verso il personaggio del Mandarino. Stavolta quello vero.

In Iron Man 3, di Shane Black, era stato introdotto inizialmente il personaggio del Mandarino: storico villain dei fumetti Marvel interpretato nel film da Ben Kingsley. Personaggio che, però, si è rivelato essere solo un attore pagato dal vero antagonista del film, ovvero Aldrich Killian (Guy Pearce), scatenando un putiferio trai fan che hanno trovato il colpo di scena stupido e un’opportunità sprecata per portare sul grande schermo, come si deve, un buonissimo personaggio.

Ora però è stato annunciato il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, che porterà sul grande schermo, per la prima volta, il nuovo supereroe Marvel asiatico, e che mostrerà il vero Mandarino, che sarà interpretato dall’attore Tony Chiu-Wai Leung.

Durante l’ultima puntata del podcast They Call Us Bruce, il regista del film Destin Daniel Cretton ha parlato dell’approccio che hanno intenzione di adottare per rappresentare questo personaggio che tutti noi non vediamo l’ora di vedere finalmente in azione:

Ci sarà una vena costituita dall’aspetto emotivo e dalle idee di cameratismo, famiglia e connessione che peraltro saranno temi alla base del film.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (Shang-Chi and the legend of the Ten Rings) uscirà nelle sale statunitensi il 12 febbraio 2021, con Destin Daniel Cretton alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, basata sui personaggi di Steve Englehart e Jim Starlin, e con Kevin Feige come produttore.

La fotografia sarà a cura di Bill Pope.

Nel cast Simu Liu (Shang-Chi), Awkwafina e Tony Chiu-Wai Leung (il Mandarino).

