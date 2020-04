Shang-Chi: Simu Liu entusiasta della nuova data d’uscita del film

La star di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Simu Liu, ha reagito alla nuova data di uscita del film dimostrandosi piuttosto entusiasta di essere diventato una star del cinema estivo.

Annunciato ufficialmente l’anno scorso come terzo film della Fase 4 del MCU, Shang-Chi presenterà Liu come il primo eroe asiatico-americano del MCU. I dettagli della trama vengono tenuti nascosti, ma è stato annunciato che Tony Leung avrebbe interpretato il cattivo del film, il Mandarino, e che Awkwafina avrà un ruolo che non è stato ancora rivelato. La produzione è iniziata di recente in Australia, ma subito dopo è stata interrotta e ritardata a causa delle preoccupazioni circa il Coronavirus. Il regista Destin Daniel Cretton è stato testato per il COVID-19, ma il test è risultato negativo. Nonostante ciò, la produzione su Shang-Chi rimane nel limbo.

A causa della pandemia di coronavirus, gli studi cinematografici sono stati costretti a rimescolare la maggior parte delle loro prossime date di uscita e la Marvel non fa eccezione. Venerdì scorso, Disney ha annunciato numerose modifiche al suo calendario di rilascio 2020, con il nuovo programma che presenta il maggior numero di modifiche. Shang-Chi era inizialmente previsto per il 12 febbraio 2021, ma ora è stato spostato al 7 maggio 2021. Questa data, precedentemente occupata da Doctor Strange nel Multiverso della follia, segna l’inizio della redditizia stagione cinematografica estiva, in cui gli studi cinematografici lanciano alcuni dei loro più grandi successi per trarre profitto da coloro che sono in vacanza.

Liu ha reagito alla modifica della data di rilascio su Twitter ed è giusto dire che è entusiasta del nuovo posizionamento di Shang-Chi come film estivo.

We’ve moved our #ShangChi release date to May 7th 2021

YA BOY IS GONNA BE IN A SUMMER BLOCKBUSTER pic.twitter.com/BfWJyMQ101 — Simu Liu (@SimuLiu) April 4, 2020

E’ un film di genere azione, fantasy, avventura previsto per il 2021, diretto da Destin Daniel Cretton e distribuito della Walt Disney Studios Motion Pictures.

Il cast per ora confermato vede nel film Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu Wai.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vede protagonista Shang-Shi, conosciuto anche come The Master of Kung-Fu. Il personaggio è apparso nei fumetti Marvel per la prima volta nel 1973. Oltre che la conoscenza assoluta delle arti marziali Shang-Shi ha anche la capacità di riprodurre innumerevoli copie di se stesso. Shang-Chi è nato nel 1973, a opera degli autori Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni): risposta marveliana al grande successo internazionale di Bruce Lee.

Il film fa parte della Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel, e precedentemente l’uscita americana del film al cinema era fissata al 12 febbraio 2021.

