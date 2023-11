Sharon Stone rompe il silenzio: l’incredibile aggressione che ha sconvolto Hollywood!

Nell’esclusiva intervista rilasciata al programma “Let’s Talk Off Camera” condotto da Kelly Ripa, la celebre diva di Hollywood, Sharon Stone, ha finalmente deciso di dire la verità, svelando un segreto oscuro che ha scosso le fondamenta dello spettacolo. La famosa interprete di “Basic Instinct” ha confessato per la prima volta di essere stata vittima di molestie sessuali negli anni ’80, commesse da un ex dirigente di Sony Pictures. Questo sconvolgente episodio ha segnato l’inizio della sua carriera, mettendo in luce gli oscuri lati dell’industria di Hollywood di quel turbolento decennio.

Durante l’intervista, Stone ha raccontato in dettaglio l’orrore che ha vissuto, rivelando che l’aggressione si è consumata nell’ufficio di questo potente dirigente, la cui identità è ancora avvolta nel mistero. La giovane e promettente attrice si trovava su un divano quando l’uomo ha iniziato ad avanzare in modo sessuale, arrivando persino ad umiliarla mostrandole i suoi organi intimi.

Questo trauma ha scosso profondamente Stone, che, incapace di reagire con fermezza, si è ritrovata intrappolata in una spirale di risate nervose e lacrime, senza trovare una via d’uscita da quella terribile trappola. Solo quando l’aggressore ha momentaneamente ripreso lucidità e si è riaggiustato i vestiti, ha lasciato l’ufficio attraverso una porta segreta dietro la scrivania. Sharon Stone è rimasta immobile, in uno stato di shock atroce, finché una compassionevole segretaria l’ha accompagnata fuori da quell’incubo.

Nel rivelare questo terribile segreto, l’attrice ha evidenziato il clima nefasto che dominava l’industria cinematografica negli anni ’80, in cui episodi simili erano all’ordine del giorno, tollerati e spesso ignorati. In quel periodo tumultuoso, Hollywood era sotto la guida dei potenti presidenti Peter Guber e Jon Peters, quest’ultimo coinvolto in uno scandalo nel 2011 che lo ha costretto a pagare un risarcimento di 3,3 milioni di dollari a causa delle accuse di molestie sessuali avanzate da una sua ex assistente.

La scioccante rivelazione di Sharon Stone ha messo in luce uno dei lati più oscuri e inquietanti di Hollywood, sollevando interrogativi sconvolgenti sulla cultura dell’abuso e del silenzio che ha dominato l’industria per decenni. La sua testimonianza coraggiosa potrebbe rappresentare una svolta fondamentale nell’attuale discussione globale sulla protezione dei diritti e sulla giustizia nelle dinamiche di potere nel mondo dello spettacolo.

Inoltre, è importante sottolineare come la testimonianza di Sharon Stone abbia toccato profondamente le coscienze di molte persone, evidenziando in modo acuto la necessità di un cambiamento radicale nell’industria dello spettacolo. La sua voce coraggiosa ha dato speranza a numerose vittime di abusi simili, incoraggiandole a parlare e a cercare giustizia. Questo potrebbe rappresentare un momento cruciale nella lotta contro la cultura dell’abuso e del silenzio che ha permeato l’entertainment di Hollywood per decenni, spingendo l’industria a riconsiderare le sue pratiche e a promuovere un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti i professionisti del settore.