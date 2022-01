Shawn Ashmore afferma di essere disposto a tornare al personaggio se la Marvel lo chiedesse

L’attore Shawn Ashmore, che ha interpretato Uomo Ghiaccio in quattro film degli X-Men, afferma di essere disposto a tornare al personaggio se la Marvel lo chiedesse.

Ashmore ha iniziato a interpretare Uomo Ghiaccio nel primo film di X-Men nel 2000. Ashmore era ancora all’inizio della sua carriera, sebbene il suo ruolo in X-Men lo vedesse recitare con veterani come Ian McKellan, Patrick Stewart e Halle Berry. Oltre ad aiutare i film dei fumetti a essere presi sul serio al botteghino e con i critici, X-Men ha anche generato un franchise che include 13 film in 20 anni, se si contano i film di Deadpool e The New Mutants.

Dopo il primo film, l’Uomo Ghiaccio di Ashmore è stato riportato indietro per il sequel del 2003, X2: X-Men United, che ha visto il personaggio ottenere un ruolo più importante con un retroscena approfondito. Nel 2006, Ashmore è tornato di nuovo al personaggio per X-Men: The Last Stand, dove l’abbiamo visto finalmente nella forma “full ice”. Dopo la deludente accoglienza da parte dei fan di The Last Stand, i film degli X-Men sono stati riorganizzati, dando inizio a una serie di prequel con X-Men: Frist Class che esploravano il loro passato. Quando ciò è accaduto, la maggior parte degli attori originali sono stati rifusi come versioni più giovani, anche se una storia unita ha aiutato a fonderli tutti insieme, parliamo del meraviglioso X-Men: Days of Future Past del 2014, che ha permesso ad Ashmore di tornare ancora una volta nel ruolo di Uomo Ghiacio.

In un’intervista esclusiva con Screen Rant, ad Ashmore è stato chiesto se sarebbe mai stato interessato a interpretare di nuovo Uomo Ghiaccio, dato lo stato attuale del MCU in cui Spider-Man: No Way Home ha reso possibile tutto.

Ashmore ha riconosciuto che X-Men: Days of Future Past “sembrava la fine per i nostri personaggi”, ma ora “tutto è possibile”. Essendo un fan dei fumetti che è cresciuto interpretando Uomo Ghiaccio, Ashmore è pronto a tornare se la Marvel lo chiedesse, affermando: “Lo rifarei in un secondo”.

“Sì, non ho visto l’ultimo film di Spider-Man, ma so che – sto cercando di non essere viziato – ma so che arrivano tutti da ogni parte. Quindi guarda, dopo Days of Future Past, avevo quasi accettato che sarebbe stato il nostro ultimo film. La Disney stava assumendo i diritti. Sembrava la fine per i nostri personaggi, il cast della trilogia originale, sembrava un po’ come la fine della storia. E in un certo senso l’ho accettato. Ma ovviamente, tutto è possibile e non ho idea di cosa faranno. Stanno per scegliere attori completamente nuovi e ricominciare da capo? Porteranno gli attori della trilogia Fox nell’Universo Marvel? Non lo so. Se fosse, parteciperei al 100%. Nessuna domanda. Sono cresciuto interpretando quel personaggio. Sono un fan dei fumetti. Sono cose che mi piacciono. Quindi, lo rifarei in un secondo. Ma in un certo senso ho accettato il fatto di ben avere quattro film in cui interpreto il ruolo, e sono abbastanza contento di questo.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...