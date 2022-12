Shawn Levy dona un aggiornamento circa la serie Disney+ di Real Steel

Il regista di Real Steel, Shawn Levy, rivela che l’imminente serie spin-off per Disney+ ha finalmente trovato la propria forma in un particolare aspetto del film facendoci cose davvero eccitanti.

In un’intervista esclusiva con Steven Weintraub per il sequel animato di Una Notte al Museo, Levy ha anche sottolineato che si sta prendendo tutto il tempo di cui ha bisogno durante lo sviluppo iniziale per garantire che la serie rispetti la mitologia del film.

Nel 2011, Levy ha diretto Real Steel, un film di fantascienza ambientato in un futuro in cui le persone costruiscono robot che possono utilizzare come sostituti negli incontri di boxe. Il film segue Hugh Jackman nei panni di un pugile caduto che si riconnette con suo figlio (Dakota Goyo) mentre costruisce un nuovo robot che addestrano per diventare un campione.

Mentre Real Steel racconta una storia autonoma su come ricordare i tuoi giorni di gloria e condividere le tue passioni con la famiglia, l’universo che Levy ha contribuito a costruire offre molto di più da esplorare. Dopotutto, l’idea che le persone utilizzino i robot per ridimensionare la violenza sportiva evitando lesioni fisiche potrebbe essere riutilizzata per molte altre storie.

L’entusiasmo è tanto per l’imminente spin-off di Real Steel, e secondo il regista, la serie “è in uno sviluppo molto attivo e promettente”, cosa che non fa altro chge aumentare l’hype.

“Sono davvero entusiasta delle idee che stiamo esplorando. Ma come puoi vedere dalle mie parole caute, non posso ancora parlarti di cosa parla o della sequenza temporale.”

Sebbene ci sia già uno sceneggiatore coinvolto nella serie Real Steel, Levy confessa che lo sviluppo iniziale è stato prolungato a causa della sua iperprotettività nei confronti del franchise. Di conseguenza, Levy afferma di aver dovuto ascoltare molte proposte prima che gli fosse presentata l’idea che rispettasse il mondo che aveva costruito.

“Ma dirò che abbiamo sentito molte campane. E mi sono reso conto, nel corso di quei momenti, che sono ferocemente protettivo nei confronti di Real Steel. Preferirei non fare nessuno spettacolo piuttosto che uno spettacolo sbagliato. E finalmente ho sentito un’idea che prende la tradizione del film e ci fa cose davvero eccitanti. Finalmente sono davvero entusiasta di dove siamo diretti.”

Non c’è una data di uscita per la serie Real Steel e poiché lo spettacolo è ancora nelle prime fasi di sviluppo, non dovremmo aspettarci che venga presentato in anteprima per almeno un paio d’anni.

Fonte

