Shawn Levy rivela che Real Steel 2 potrebbe ancora arrivare

Real Steel 2 potrebbe ancora arrivare ad un certo punto e Hugh Jackman potrebbe far parte dell’equazione.

Shawn Levy è in tournée per il suo nuovo film, Free Guy, e ha parlato con Inverse del film ormai diventato un cult. Il regista ha rivelato di essere stato in contatto con la sua star dopo che la gente ha iniziato a vedere il film su Netflix.

Real Steel non è stato amato dalla critica quando è uscito, ma ha suscitato una certa reazione tra i fan. Tanto che, quando la piattaforma di streaming ha messo il film disponibile sul servizio, è rapidamente arrivato alla Top 10.

Quel tipo di comportamento dello spettatore non passa mai inosservato e Jackman non riusciva a credere a quello che aveva visto. Sebbene possa essere difficile immaginare un sequel in questo frangente, il mondo dell’intrattenimento del 2021 impone fondamentalmente che la porta sia tenuta aperta a tutte le possibilità.

“È stato nella mia mente e nella conversazioni parecchio ultimamente”, ha iniziato Levy. “Forse a causa del fatto che quando Netflix ha iniziato a trasmetterlo in streaming durante il lockdown, è diventato uno dei loro titoli più visti e di tendenza. Il che ha portato Hugh me io a parlare di nuovo di questo rinnovato amore per Real Steel. Assieme a quella domanda è arrivata anche la nostra risposta: ‘Aspetta, anche noi lo amiamo’. A noi è sempre piaciuto tanto. È uno di quei film che dici ‘mai dire mai’, e sembra che il tempo abbia aiutato i fan ad apprezzare la pellicola. Quindi, chi lo sa?”

Qui sotto il tweet di Levy:

#FreeGuy director @ShawnLevyDirect reveals to Inverse that he's had talks with @RealHughJackman about a potential Real Steel 2. pic.twitter.com/tKS5fQfLyx — Inverse (@inversedotcom) August 5, 2021

Un’altra delle star del film dette la sua interpretazione del poco clamore attorno al film nel 2018 alla FanX. Evangeline Lily aveva le sue teorie sul perché il film potesse non avere avuto successo inizialmente.

“Sinceramente ero con voi ragazzi nello spingere davvero forte per un Real Steel 2 – nella misura in cui, quando ho ricevuto il feedback, credevo davvero l’avrebbero fatto. Ma poi hanno avuto problemi nella stanza degli sceneggiatori, sono andata via e ho delineato e scritto la mia versione di Real Steel 2 e quello che avrei fatto”, ha spiegato Lilly. “Per dire: ‘se avete bisogno ho tonnellate di idee’. Penso solo che le persone sbagliate siano andate al cinema, e quando sono arrivate le persone giuste era già passato troppo tempo ed era uscito in DVD senza produrre grandi incassi. E così mi è stato detto che non avremo mai visto un Real Steel 2. Tendo a non essere una fan dei sequel, e in un certo senso amo l’idea di lasciare un film da solo, semplicemente fare tesoro e amare una cosa così com’è, quindi sono un po’ col piede in due staffe.”

