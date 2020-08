Shazam 2: David F. Sandberg mostra un bizzarro trailer realizzato da lui

Un trailer di Shazam 2 è stato pubblicato dal regista David F. Sandberg, ma ovviamente non è affatto reale.

Sandberg ha pubblicato la sua versione di come dovrebbe essere il primo teaser di Shazam 2, ed è piuttosto divertente. Il regista ha messo insieme le varie caratteristiche di un teaser di film di successo, solo con il tocco umoristico postando alcune citazioni assurde dei “fan”.

Questa cosa è stata messa assieme dopo che il regista della pellicola ha fatto notare come su Letterboxd siano comparse delle recensioni di Shazam 2, anche se il film non è ancora nemmeno stato girato.

Potete vedere il tweet con il commento qui sotto:

We haven't shot Shazam 2 yet but there are already reviews up on Letterboxd. I'm pretty sure that means we're allowed to start using review quotes for marketing. pic.twitter.com/q7rj528CDR — David F. Sandberg (@ponysmasher) August 14, 2020

Recenti studi hanno indicato che la chiusura di Hollywood a causa della pandemia di coronavirus non ritarderà la produzione di Shazam 2 ancora una volta. Il piano è di mettere in produzione il sequel nella primavera del 2021, in tempo per essere completato per la data di uscita del 4 novembre 2022. Sia David F. Sandberg che la star della serie Zachary Levi torneranno, così come lo sceneggiatore Henry Gayden.

Shazam ha lasciato la porta letteralmente e figurativamente aperta per un sequel molto più epico. La scena post-crediti ha visto il dottor Sivana essere contattato in prigione da Mister Mind, il verme spaziale psichico venusiano. Nei fumetti, Sivana e Mister Mind si unirono e formarono la Monster Society of Evil, la cui squadra includeva anche villain del calibro di Black Adam (Dwayne Johnson).

Questo è già stato anticipato, ma Shazam 2 avrà presumibilmente più azione per l’intera famiglia Shazam, e dal momento che Henry Cavill sta ora facendo apparizioni nei film DC come Superman, i fan si aspettano anche di vedere quell’apparizione parziale dell’eroe in Shazam.

Al momento in cui scriviamo questo articolo, Shazam 2 dovrebbe essere una delle grandi presentazioni cinematografiche del prossimo evento DC Fandome.

