Shazam: Fury of the Gods, dalla clip mostrata al CinemaCon un divertente rimando a Fast & Furious

Il nuovo filmato di Shazam: Fury of the Gods è stato rivelato al CinemaCon di quest’anno a Las Vegas.

Nel 2019, Shazam, che è uno degli eroi DC Comics più iconici di tutti i tempi, ha finalmente fatto il suo debutto cinematografico. Interpretato dalla star di Chuck, Zachary Levi, il primo film, diretto da David F. Sandberg, segue la storia del giovane Billy Batson che ottiene poteri divini che si attivano ogni volta che grida Shazam, trasformandolo in un supereroe dalle sembianze di un adulto. Ma per quanto fosse una storia sulle origini di un supereroe, era anche il viaggio di Billy nell’accettare la sua nuova famiglia.

Il film del 2019 è stato un successo commerciale e di critica, così la Warner Bros. ha deciso di continuare le avventure di Shazam con il sequel Shazam: Fury of the Gods. Levi riprende il ruolo di Billy da adulto mentre Asher Angel continua a interpretare l’iterazione adolescenziale. Originariamente previsto per l’uscita nei cinema il 23 giugno 2023, la Warner Bros. ha recentemente cambiato il programma del DCEU e l’ha spostato al 16 dicembre.

Poiché Shazam: Fury of the Gods è a meno di otto mesi di distanza dalla sua uscita, la Warner Bros. sta iniziando a dare al pubblico un assaggio dell’attesissimo sequel.

Warner è stato uno degli studi a prendere parte all’evento CinemaCon di quest’anno, che si sta attualmente svolgendo a Las Vegas. Diverse fonti erano presenti all’evento, così descrizioni di scene sono apparse online, e come per The Flash, Aquaman e Black Adam, vi riportiamo le descrizioni.

Il filmato include lo Shazam di Levi a Parigi in un ristorante, con Wonder Woman che cena con lui. L’eroe dice a Wonder Woman che non può impegnarsi e lei fa per andarsene, ma all’improvviso si ferma. Quando si gira vediamo che non è Gal Gadot, ma invece è Merlino, che avverte Shazam in sogno che le Figlie di Atlas stanno arrivando per lui. Il filmato mostra anche un drago gigante che atterra vicino a loro. Shazam dice a Helen Mirren: “Signora, ho visto tutti i film Fast and Furious ed è tutto incentrato su una cosa: la famiglia!”. Non succede nulla, quindi Shazam dice di nuovo famiglia e i bambini atterrano tutti uno dopo l’altro dietro Mirren.

