Shazam: Fury of the Gods, David F. Sandberg che è entusiasta del lavoro degli artigiani del VFX

Il regista di Shazam: Fury of the Gods, David F. Sandberg, rivela ciò di cui è più entusiasta nel prossimo sequel del DCEU.

Nel 2019, Shazam è diventato un successo al botteghino poiché ha visto Asher Angel interpretare il ruolo di Billy Batson, un ragazzino a cui è stato concesso il potere di trasformarsi nel supereroe Shazam (interpretato da Zachary Levi) semplicemente pronunciando la parola magica ad alta voce. Molti sono stati quindi felicissimi quando è stato successivamente annunciato che il film avrebbe ricevuto un sequel, con Sandberg pronto a tornare a dirigere il progetto ancora una volta.

Shazam: Fury of the Gods vedrà il ritorno di alcuni membri del cast principale del primo film, inclusi sia Angel che Levi. Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Meagan Good, Ross Butler e Adam Brody sono tutti pronti per tornare, insieme a tre nuove eccitanti aggiunte. Helen Mirren e Lucy Liu interpreteranno Hespera e Kalypso, due delle figlie di Atlas, che saranno le controparti malvagie di Shazam. Anche Rachel Zegler di West Side Story è stata scelta per un ruolo che, fino a poco tempo fa, è rimasto avvolto nel mistero, prima che la stessa star confermasse che avrebbe interpretato che la sorella minore di Liu e Mirren.

Ora, con il film attualmente in post-produzione, Sandberg ha rivelato ciò di cui è più entusiasta del sequel in arrivo.

Usando Instagram per ospitare una breve sessione di domande e risposte sulle sue stories, Sandberg ha condiviso una dolce polaroid dal set di Shazam: Fury of the Gods rispondendo alla domanda e condividendo che è entusiasta di molte cose del film.

Sandberg ha condiviso che ci sono “alcune cose davvero interessanti” nel film che è sono state create da “alcuni dei migliori artigiani degli effetti visivi nel mondo”.

A proposito del film, uno dei primi rumor usciti da Shazam 2 è stato quello attorno ai cattivi, che sarebbero tre sorelle. Questa voce è stata apparentemente confermata quando Helen Mirren è stata scelta come Hespera e Lucy Liu come sua sorella Kalypso, lasciando una sorella da presentare. Prima che Mirren e Liu venissero scritturate, secondo quanto riferito, Rachel Zegler si è unita alla produzione in un ruolo non rivelato, che molti avevano ipotizzato fosse una delle tre sorelle, cosa poi confermata dalla presenza di Zegler sul set vestita con un’armatura d’oro per una scena, e poi dall’attrice stessa.

Shazam! Fury of the Gods è diretto da con David F. Sandberg, su una sceneggiatura di Henry Gayden, e con Peter Safran come produttore.

Nel cast oltre a Zachary Levi (Shazam), anche Asher Angel , Jack Dylan Grazer , Adam Brody , Faithe Herman , Meagan Good , Grace Fulton , Michelle Borth , Ian Chen , Ross Butler , Jovan Armand , DJ Cotrona , Marta Milans e Cooper Andrews . Ad unirsi al sequel c’è Helen Mirrencome Hespera, Lucy Liu come Kalypso e Rachel Zegler . Si presume che queste tre figlie di Atlas potrebbero essere i cattivi del sequel.

L’uscita di Shazam: Fury of the Gods è attualmente prevista per il 2 giugno 2023.

