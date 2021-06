Shazam: Fury of the Gods, David F. Sandberg mostra la Shazam Family in una nuova immagine BTS

Il regista di Shazam: Fury of the Gods, David F. Sandberg, ha anticipato alcune cose svelando la Shazam Family con i nuovi costumi. per l’attesissimo sequel.

In effetti, la nuova immagine ensemble di super-eroi in forma adulta, quindi include non solo l’eroe titolare di Zachary Levi, ma anche le versioni adulte dei fratelli adottivi di Billy Baston: Adam Brody come Freddy Freeman, Meagan Good come Darla Dudley, DJ Cotrona come Pedro Peña, Michelle Borth come Mary Bromfield e Ross Butler come Eugenio Choi.

Le riprese del sequel sono attualmente in corso dopo essere state ritardate di un anno a causa della pandemia di COVID-19. Sandberg, che ha diretto il film DC del 2019 Shazam, è tornato sulla sedia del regista e Levi e Asher Angel sono tornati rispettivamente nel ruolo principale di Shazam e Billy Baston.

Non c’erano dubbi di sorte sulla comparsa anche del resto della famiglia, e questa foto non lascia certo spazio all’immaginazione.

Potete vederla qui sotto:

A proposito del film, uno dei primi rumor usciti da Shazam 2 è stato quello attorno ai cattivi, che sarebbero tre sorelle. Questa voce è stata apparentemente confermata quando Helen Mirren è stata scelta come Hespera e Lucy Liu come sua sorella Kalypso, lasciando una sorella da presentare.

Prima che Mirren e Liu venissero scritturate, secondo quanto riferito, Rachel Zegler si è unita alla produzione in un ruolo non rivelato, che molti avevano ipotizzato fosse una delle tre sorelle. Considerando che Shazam: Fury of the Gods ha già iniziato la produzione senza altri annunci significativi di casting, questo potrebbe essere probabilmente il caso.

Aiuta che una nuova voce abbia descritto la presenza di Zegler sul set vestita con un’armatura d’oro per una scena. Secondo quanto riferito, una fonte avrebbe detto che Rachel Zegler ha già girato scene per Shazam: Fury of the Gods con il suo personaggio chiamato Anne. Questa fonte ha descritto due scene che Zegler ha girato finora, una ambientata a scuola mentre flirta con il Freddy Freeman di Jack Dylan Grazer, il migliore amico del Billy Batson di Asher Angel. Un’altra scena è stata descritta con Zegler su un tetto che indossa un’armatura dorata, indicando che non è una normale ragazza adolescente.

La descrizione della seconda scena punta fortemente alla precedente speculazione su Zegler che interpreta la terza sorella. E no, il suo potenziale interesse amoroso nei confronti di Freeman non toglie nulla a questa possibilità. In effetti, potrebbe aggiungere alcuni classici cliché dei supereroi.

Potrebbe essere divertente se Freeman divenisse protagonista di uno dei più famosi esempi nell’universo DC, il rapporto fra eroe e cattiva quando fra i due c’è qualcosa di tenere, un po’ alla Batman e Catwoman.

Shazam! Fury of the Gods è diretto da con David F. Sandberg, su una sceneggiatura di Henry Gayden, e con Peter Safran come produttore.

Nel cast oltre a Zachary Levi (Shazam), anche Asher Angel , Jack Dylan Grazer , Adam Brody , Faithe Herman , Meagan Good , Grace Fulton , Michelle Borth , Ian Chen , Ross Butler , Jovan Armand , DJ Cotrona , Marta Milans e Cooper Andrews . Ad unirsi al sequel c’è Helen Mirrencome Hespera, Lucy Liu come Kalypso e Rachel Zegler . Si presume che queste tre figlie di Atlas potrebbero essere i cattivi del sequel.

L’uscita di Shazam: Fury of the Gods è attualmente prevista per il 2 giugno 2023.

