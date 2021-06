Shazam: Fury of the Gods, David. F Sandberg risponde ad alcune domande dei fan in un Q&A

Il regista di Shazam: Fury of the Gods, David. F Sandberg, ha recentemente anticipato cosa accadrà nel sequel mentre le riprese continuano.

La scorsa settimana abbiamo dato una prima occhiata al nuovo costume che Zachary Levi indosserà in Shazam: Fury of the Gods. Le foto dal set hanno portato a un video ufficiale condiviso da David F. Sandberg sui social media.

Con le riprese del film in pieno svolgimento, David F. Sandberg ha trovato un po’ di tempo per rispondere alle domande su Instagram. Durante il Q&A, Sandberg ha offerto un aggiornamento, originariamente in svedese, su come stanno andando le cose finora:

“Stiamo girando da circa due settimane. È molto bello come i costumi e le scenografie siano stati resi finora. Ci sarà più azione anche in questo, che sarà interessante.”

Al regista è stato poi chiesto se il sequel sarà più grande o più autonomo, ed ha risposto: “Lo scopo è decisamente più grande del primo film”.

In un’altra Instagram Story, David F. Sandberg ha anche rivelato l’intenzione di avere una scena post-crediti in Shazam: Fury of the Gods: “C’è un piano per questo, anche se il film non è finito. Vedremo come andrà“, cosa che ovviamente i fan hanno collegato al Superman di Henry Cavill, nella speranza che compaia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...