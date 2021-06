Shazam: Fury of the Gods, ecco le prime immagini di Zachary Levi col nuovo costume

Shazam: Fury of the Gods ha ancora un paio d’anni di tempo prima di arrivare al cinema, ma poiché le riprese del nuovo film DC sono iniziate giorni fa, le prime foto dal set sono arrivate online.

Durante questo giovedì dal portale Just Jared sono state condivise le prime immagini delle riprese di Shazam: Fury of the Gods che rivelano niente di più e niente di meno che il nuovo costume dell’eroe titolare.

Quindi, come potete vedere di seguito, le foto mostrano l’attore Zachary Levi in ​​un abito rosso che non solo ha un’altra trama e altri dettagli, ma ha anche un fulmine più piccolo rispetto alla versione precedente e il mantello sarà apparentemente realizzato in digitale.

Potete vedere le foto qui sotto:

SHAZAM: FURY OF THE GODS set video showing the new Shazam suit! pic.twitter.com/8MwojeahBG — Shazam Updates (@ShazamNews) June 3, 2021

Shazam! Fury of the Gods è diretto da con David F. Sandberg, su una sceneggiatura di Henry Gayden, e con Peter Safran come produttore.

Nel cast Zachary Levi (Shazam), Adam Brody (Super Hero Freddy), Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman), Marta Milans (Rosa Vasquez), Asher Angel (Billy Batson), Lucy Liu (Kalypso) e Helen Mirren (Hespera).

L’uscita di Shazam: Fury of the Gods è attualmente prevista per il 2 giugno 2023.

