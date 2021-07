Shazam: Fury of the Gods ha anticipato il ritorno di un noto personaggio dal film precedente

Una nuova foto dal set di Shazam: Fury of the Gods ha anticipato il ritorno di un amato personaggio dal film precedente.

Shazam: Fury of the Gods è in piena produzione in questo momento in quel di Atlanta, in Georgia. Il sequel, che è destinato ad espandere la mitologia del primo film, introdurrà i nuovi arrivati ​​del DC Extended Universe Rachel Zegler, Helen Mirren e Lucy Liu come figlie di Atlas. Questi non sono gli unici personaggi mitologici nel film, tuttavia, poiché una nuova foto dal set ha confermato che Djimon Honsou apparirà nel sequel DCEU.

Honsou è apparso per la prima volta in Shazam come il mago titolare che concede a Billy Batson i suoi poteri. Non era chiaro durante le prime fasi della produzione se Honsou avrebbe ripreso il suo ruolo nel sequel ora che Batson è un po’ più saggio e sa controllare i suoi poteri.

Il film del DCEU originale vedeva il Mago Shazam di Djimon Honsou con lunghi capelli grigi e barba, ma il suo aspetto è completamente cambiato per il sequel. Nella foto leak, il personaggio è stato visto sfoggiare i dreadlocks e una barba molto più gestibile in termini di lunghezza. Il mago di Honsou sembra più giovane nella foto dal set, il che implica che potrebbe potenzialmente partecipare all’azione questa volta invece di essere solo un saggio saggio e agguerrito, o magari far parte di un flashback.

Qui sotto la foto:

