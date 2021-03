Shazam! Fury of the Gods: Helen Mirren entra nel cast del film nel ruolo di Hespera

Helen Mirren si unisce al DC Extended Universe come parte del cast di Shazam: Fury of the Gods. Mirren interpreterà il cattivo Hespera, la figlia di Atlas, nel sequel di Shazam del 2019 di New Line e Warner Bros.

Mirren si unisce alla nuova arrivata del franchise Rachel Zegler, la star dell’imminente West Side Story di Steven Spielberg. Fonti dicono che Mirren e Zegler interpreteranno delle sorelle che potrebbero avere o meno cattive intenzioni. Il sequel di Shazam vede ancora una volta Zachary Levi nei panni della versione adulta dell’adolescente Billy Batson (Asher Angel) che si trasforma in un supereroe.

David F. Sandberg torna a dirigere il film su una sceneggiatura di Henry Gayden, con Peter Safran che produce attraverso The Safran Company. Il primo Shazam è arrivato nell’aprile del 2019 e ha guadagnato 366 milioni a livello globale. Oltre a Fury of the Gods, New Line sta sviluppando anche Black Adam, con Dwayne Johnson nei panni del classico antagonista del super-eroe.

Il primo Shazam! è un film del 2019 diretto da David F. Sandberg. La pellicola, basata sul personaggio di Shazam della DC Comics, è prodotta da Warner Bros., DC Entertainment e New Line Cinema, distribuita dalla stessa Warner ed è il settimo film del DC Extended Universe. Scritto da Henry Gayden, il film è interpretato da Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer e Djimon Hounsou.

Durante il DC FanDome del 22 agosto 2020, il regista David F. Sandberg ha annunciato il titolo del sequel, che sarà Shazam! Fury of the Gods, con una data d’uscita fissata al inizialmente fissata al 4 novembre 2022 per poi essere posticipata al 2 giugno 2023

