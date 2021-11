Shazam: Fury of the Gods, Helen Mirren rivela accidentalmente il ruolo di Rachel Zegler

Helen Mirren rivela accidentalmente il ruolo di Rachel Zegler in Shazam: Fury of the Gods.

I dettagli di trama per il film del DC Extended Universe sono ancora in gran parte ignoti, anche se si prevede che l’eroe titolare dovrà affrontare le dee Hespera e Kalypso, figlie del titano greco Atlas, da cui Shazam ottiene uno dei suoi super-poteri. Il film è anche ambientato alcuni anni dopo gli eventi del primo film, dato che il giovane Billy Batson ora ha 17 anni rispetto al quindicenne visto nel film precedente.

Zachary Levi torna a guidare il cast di Shazam: Fury of the Gods al fianco di Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Djimon Hounsou, Grace Fulton, Faithe Herman, Meagan Good, Ian Chen, Ross Butler, Jovan Armand, DJ Cotrona, Marta Milans e Cooper Andrews. Il sequel segnerà anche il debutto nel DCEU di Helen Mirren come Hespera, Lucy Liu come Kalypso e Rachel Zegler in quello che in precedenza era un ruolo non rivelato. Tuttavia, con un anno e mezzo ancora da passare prima di poter vedere Shazam: Fury of the Gods, il personaggio segreto di quest’ultima potrebbe essere stato rivelato.

In una recente intervista con The Associated Press, Mirren ha discusso del tanto atteso Shazam: Fury of the Gods. Pur tenendo le labbra sigillate sul fatto se il suo personaggio sia un cattivo o meno, Mirren ha accidentalmente rivelato che il personaggio di Zegler è una delle tre figlie di Atlas, un fatto che la stessa Zegler a quato pare confermerebbe attraverso il suo account Twitter.

“Sono un membro delle tre dee: Lucy Liu è Kalypso e la terza dea è interpretata da Rachel Zegler, che diverrà una grande star in un brevissimo lasso di tempo. Quindi siamo in tre, ed è stato davvero un grande esperienza perché è così raro che passi un intero film con altre due donne. Molto spesso sei l’unica donna nel cast. Qui eravamo un trio, ed è stato fantastico. Mi è piaciuto molto.”

Zegler sta attualmente godendo di una rapida ascesa verso la celebrità a Hollywood, che è iniziata con il suo ottenimento dell’ambito ruolo di Maria Vasquez nel remake di West Side Story di Steven Spielberg , le cui prime reazioni lo chiamano quasi buono come il film del 1961.

L’attrice ventenne colombiana-americana è stata anche scritturata per il ruolo altrettanto ricercato di Biancaneve nel prossimo remake live-action della Disney del loro classico d’animazione, con Gal Gadot nei panni della Regina Cattiva.

La convinzione di Mirren che Zegler diventerà “una grande star in un breve lasso di tempo” sembra certamente coerente con la realtà dei fatti.

