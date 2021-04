Shazam! Fury of the Gods: Lucy Liu interpreterà la villain nel sequel

Shazam! è uno dei film DC di maggior successo, con un incasso mondiale di quasi 400 milioni di dollari ed un’accoglienza piuttosto calda da parte della critica.

Film che ha portato alla ribalta l’attore Zachary Levi, il quale tornerà nei panni del celebre supereroe DC nel sequel Shazam! Fury of the Gods, il quale quest’oggi accoglie nel suo cast un nome non poco importante: Lucy Liu.

Lucy Liu, attrice statunitense di origini taiwanesi, nota per film come Kill Bill e Charlie’s Angels, ma anche per serie tv come Elementary, è entrata a far parte del cast di Shazam! 2 nel quale interpreterà la villain Kalypso: seconda figlia di Atlante e sorella di Hespera, altra antagonista del film che sarà interpretata da Helen Mirren.

Direi proprio che il cast del film si fa sempre più interessante! Che ne pensate?

Fonte: The Hollywood Reporter

Shazam! Fury of the Gods uscirà nelle sale a giugno 2023, con David F. Sandberg, su una sceneggiatura di Henry Gayden, e con Peter Safran come produttore.

Nel cast Zachary Levi (Shazam), Adam Brody (Super Hero Freddy), Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman), Marta Milans (Rosa Vasquez), Asher Angel (Billy Batson), Lucy Liu (Kalypso) e Helen Mirren (Hespera).

