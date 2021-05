Shazam: Fury of the Gods, Mark Strong conferma che il dottor Sivana non sarà presente

Mark Strong conferma che il suo cattivo DC, il dottor Sivana, non apparirà nel prossimo Shazam: Fury of the Gods.

Strong ha recitato nel film Shazam del 2019, che ha presentato il giovane eroe Billy Batson (Asher Angel) al DCEU. Sivana, guidato dai sette peccati capitali, ha cercato di prendere il potere di Billy. Naturalmente ha fallito in questo, e la scena a metà dei titoli di coda di Shazam ha rivelato che Sivana era in prigione. Tuttavia, sembrava anche che si stesse alleando con Mister Mind e che per questo sarebbe potuto apparire nel sequel. Lo stesso Strong ha espresso interesse per il film solo l’anno scorso.

Shazam 2, ufficialmente intitolato Fury of the Gods, è previsto per il rilascio nel 2023. Vedrà il ritorno di Billy (interpretato sia da Angel che da Zachary Levi) e dei suoi fratelli adottivi per una nuova avventura, ancora segreta.

Quello che è certo, però, è che Shazam: Fury of the Gods introdurrà nuovi cattivi, come la Hespera di Helen Mirren e la Kalypso di Lucy Liu, ma non è possibile che possano essere raggiunti da altri. Tuttavia, è già certo che il dottor Sivana non sarà uno di loro.

Strong ha recentemente parlato con Den of Geek del suo nuovo film Crudelia e ha rivelato che non farà parte di Shazam: Fury of the Gods. Sembra che l’abbia scoperto all’ultimo minuto, come ha detto Strong: “Ho letteralmente parlato con il produttore ieri sera, perché ho visto che Zach Levi ha twittato che stavano per iniziare le riprese ad Atlanta”. Tuttavia, non è troppo infastidito dalla sua esclusione a causa dei cattivi che saranno presenti in Shazam 2:

“Il Dr. Sivana non è presente in Shazam 2”, conferma. “Hanno già Helen Mirren, Lucy Liu e forse qualcun altro – hanno dentro alcune donne molto cattive. E ad essere onesto, sono molto felice di passare in secondo piano rispetto ad alcune donne, perché a giudicare dal lavoro che Emma Thompson ed Emma Stone hanno svolto in Crudelia, è giunto il momento.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...