Shazam: Fury of the Gods, Meagan Good rivela la data d’inizio della produzione

Le riprese di Shazam: Fury of the Gods pare inizieranno a maggio secondo la star Meagan Good.

Diretto da David F. Sandberg, il primo Shazam è stato un successo travolgente al botteghino e per la critica. Il film segna il debutto nel DCEU del Billy Batson di Asher Angel, un adolescente orfano che acquisisce la capacità di trasformarsi in un supereroe adulto (Zachary Levi).

Alla fine di Shazam, Billy passa le sue abilità soprannaturali ai suoi fratelli, che poi lo aiutano a sconfiggere i sette peccati capitali e il dottor Sivana (Mark Strong). Uno dei fratelli di Billy nel film è la bonaria Darla Dudley di Faithe Herman, la cui versione adulta è interpretata da Good. È stato confermato che sia Herman che Good torneranno per l’imminente sequel di Shazam.

Fin dal suo annuncio nell’aprile del 2019, Shazam: Fury of the Gods ha subito numerosi ritardi. Il film è stato annunciato per la prima volta per uscire il 4 aprile 2022. Ma a causa dello scoppio della pandemia di COVID-19 negli Stati Uniti, è stato posticipato fino al 4 novembre 2022. Quindi, nell’ottobre 2020, il film è stato ritardato ulteriormente, con la sua data di anteprima spostata al 2 giugno 2023. Prima dell’ultima riprogrammazione del film, Levi aveva dichiarato che le riprese del sequel sarebbero iniziate all’inizio del 2021. Ma logicamente, a causa della persistente riprogrammazione, i piani di produzione sono stati influenzati e ora le riprese del film dovrebbero iniziare quest’estate.

Di recente, Meagan Good è apparsa al The Carlos Watson Show (tramite Shazam Updates) e pare aver confermato che il piano è iniziare le riprese quest’estate. Nell’intervista, Good parla del suo programma, rivelando che Shazam: Fury of the Gods punta ad iniziare la produzione in estate 2021: “A Dio piacendo e per grazia di Dio, Shazam 2 inizierà a maggio”, ha detto Good.

