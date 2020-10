Shazam! Fury of the Gods: un rumor indica l’aggiunta di tre nuove villain

Shazam! Fury of the Gods avrebbe scelto tre attori per interpretare un nuovo trio malvagio nel prossimo film del DCEU.

Fury of the Gods è il sequel di Shazam del 2019 di David F. Sandberg! film, incentrato sul personaggio della DC Comics con lo stesso nome. Shazam ha seguito il tormentato adolescente orfano Billy Batson (Asher Angel) che, dopo aver scoperto un antico mago, acquisisce la capacità di trasformarsi nel supereroe adulto titolare interpretato da Zachary Levi. Man mano che Billy si abitua ai suoi nuovi punti di forza, si allea con la sua famiglia adottiva superpotente per sconfiggere il malvagio Dr. Thaddeus Sivana e i Sette Peccati Capitali. Shazam è stato un travolgente successo al botteghino e tra i critici; quindi, Warner Bros. e New Line Cinemas gli hanno rapidamente dato un sequel.

Sandberg è rimasto a bocca aperta riguardo alla trama e alla premessa di Shazam Fury of the Gods, che dice non ha ancora iniziato la pre-produzione. Shazam 2 era originariamente pronto per la premiere del 1° aprile 2022, ma sulla scia dell’epidemia di Covid-19 negli Stati Uniti, il film è stato prima posticipato al 4 novembre 2022, e infine al 2 giugno 2023. Il ritardo di rilascio del film, tuttavia, non ha avuto alcun impatto su sul programma di Shazam, infatti le riprese del film inizieranno nel primo trimestre del 2021 e tutta la crew tornerà a riprendere i propri ruoli.

Al momento, non sono state confermate nuove aggiunte al cast per il film, ma i fan possono aspettarsi presto un riepilogo del casting.

Secondo The Illuminerdi, gli elenchi del cast di Shazam Fury of the Gods includono “tre misteriose sorelle”, che molto probabilmente serviranno come nuove nemiche della Shazam family. L’elenco del cast allude al trio come “sorelle” e non fornisce molte informazioni sui loro ruoli. Tuttavia, è stato confermato che le età delle sorelle differiscono sostanzialmente. Mentre la sorella più giovane avrà circa 17 anni, le due più grandi avranno rispettivamente quarant’anni e cinquanta/sessanta.

Zendaya è stata suggerita come prototipo per la sorella più giovane, Halle Berry / Eva Green funge da modello per la sorella di mezzo e Helen Mirren è l’archetipo per la sorella maggiore.

Durante la sua apparizione al DC FanDome a settembre, Sandberg ha confermato che Shazam! Fury of the Gods sarebbe stato caratterizzato da cattivi inaspettati: “Non posso davvero parlare di cattivi… ma penso che molte persone saranno sorprese”, ha detto Sandberg. “Sarà un po ‘inaspettato”.

E come ora sembra, i cattivi inaspettati in questione potrebbero essere in effetti le tre sorelle malvagie. Illuminerdi suggerisce che le tre sorelle potrebbero rappresentare le Tre Facce del Male, un drago a tre teste. Il drago si è presentato come un formidabile avversario per Shazam e famiglia prima che venisse infine catturato e imprigionato nella Roccia dell’Eternità. In questo momento, la caratterizzazione è solo speculativa e non confermata.

I tre volti del male, altrimenti noti come terrore, peccato e malvagità, erano un’incarnazione del male nelle sue varie forme. Se Shazam! Fury of the Gods reinventa il classico cattivo, sicuramente sarà un enorme successo tra i fan poiché metterà Billy Batson ei suoi familiari contro una minaccia senza precedenti che incombe nel mondo da diversi secoli. I nuovi cattivi potrebbero anche aiutare nell’esplorazione di dimensioni alternative all’interno dell’universo di Shazam, e aiutare a collegare l’attuale struttura narrativa del DCEU, dai tempi antichi fino ad ora.

Mi piace: Mi piace Caricamento...