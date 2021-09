Shazam: Fury of the Gods, Zachary Levi anticipa alcuni dettagli circa il sequel

Si potrebbe pensare che personaggi come Batman e Superman regnino supremi quando si tratta della popolarità nei prodotti DC Comics. Ma nel mondo di DC di oggi, anche altri stanno creando il proprio spazio sotto i riflettori.

Wonder Woman è salita alla ribalta negli ultimi anni, così come Aquaman; tuttavia è stato col debutto di un supereroe mai arrivato su grande schermo che la DC si è consolidata oltre lo stile dark e oscuro, Shazam!

Chi avrebbe mai pensato che il concetto di un ragazzo che si trasforma in un adulto adulto con abilità divine sarebbe diventato così di successo? La maggior parte del successo ovviamente è dovuto al grande regista che sta dietro al film, David Sandberg, ma anche a Zachary Levi, che ha interpretato il nostro Billy Batson da adulto, con il suo meraviglioso stile.

La commedia e l’azione hanno funzionato meglio grazie ai meravigliosi temi e messaggi coinvolti, ed uno dei temi principali è proprio la famiglia, che alla fine condivide il fardello (ed il divertimento) di essere un supereroe. Il successo del film – e il potenziale presentato dal momento in cui sono usciti i titoli di coda – ha portato al sequel intitolato Shazam: Fury of the Gods, la cui produzione è appena terminata.

Ora, le star Zachary Levi e Jack Grazer hanno fatto un’apparizione alla convention Dragon Con di Atlanta, dove il duo è stato in grado di fare qualche anticipazione sul sequel.

Le star, interrogate sul film, sono state ben in silenzio riguardo dettagli cruciali, ma Zachary Levi è stato in grado di anticipare che “c’è molto di più… per tutte le super versioni di tutta la famiglia”.

“Quindi alla fine del primo film, quello che succede è che i bambini ottengono dei superpoteri… è così divertente e sorprendente, ma poi non siamo riusciti a fare molto con loro… fino a questo film. In questo film c’è modo di vedere più dinamiche dell’intera superfamiglia.”

Jack Grazer ha aggiunto all’anticipazione di Levi, esclamando “è tutti così bello!”. Il film, quando è tornato fra gli argomenti principali più avanti durante il panel, ha visto Levi offire un’anticipazione circa la “tana”, o il covo, dicendo “Adorerete davvero il covo nel nuovo film”. Ciò che Zachary Levi intende per tana è la versione il covo menzionato nel primo film.

