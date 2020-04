Shazam: un concept art mostra un look alternativo per il mago Shazam

Un concept art di Shazam si concentra sull’unico sopravvissuto del Consiglio dei Maghi, il Mago Shazam, interpretato da Djimon Hounsou .

Anche se il suo ruolo in Shazam è stato breve, Djimon Hounsou ha offerto una prestazione memorabile come l’ultimo membro del Consiglio dei Maghi che stava cercando il prossimo campione a cui affidare i suoi poteri. È l’incontro del mago con un giovane dottor Sivana che alla fine dà il via all’avventura per Billy Batson decenni dopo nel film.

Il nuovo concept rivelato da Jerad S. Merantz mostra un design alternativo per il Mago.

Potete vederlo qui sotto:

