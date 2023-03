Shazam vs. Black Adam: Zachary Levi spiega come Dwayne Johnson ha imposto cambiamenti in Fury of the Gods

Certo, tutti potrebbero voler vedere Black Adam e Superman affrontarsi, ma che dire di Shazam?

Il Billy Batson di Zachary Levi – il cui sequel DCU, Shazam! Fury of the Gods è nei cinema da marzo – è stato l’arcinemico di Teth-Adam sin da quando i due si sono incontrati nel 1945. La connessione ha senso, ovviamente, visto che entrambi ottengono i loro poteri dai maghi. Tuttavia, coloro che hanno visto Black Adam sanno che non viene fatta una sola menzione diretta a Shazam. Questa è un’impresa in sé e per sé, dato quanto sono intrecciati tra loro nei fumetti.

Infatti, nel film, convincere il cattivo di Dwayne Johnson a dire “Shazam!” è letteralmente un punto della trama dell’inizio del film. Allora perché l’ultimo film della DC ha completamente ignorato una parte importante della tradizione del personaggio? Bene, la maggior parte della colpa sembra risiedere direttamente in Dwayne Johnson.

In un articolo di The Wrap che ipotizza come sarà il futuro della DCU ora che James Gunn e Peter Safran sono al comando, la fonte ha sottolineato che sorgerà sicuramente qualche conflitto quando si tratterà delle visioni future di Dwayne Johnson per il suo antieroe. La fonte ha sottolineato una storia in cui la star di Black Adam ha fatto di tutto per separare il suo antieroe dal progetto con Zachary Levi.

Infatti, nel un film prodotto dal nuovo capo della DCU Safran, ci sarebeb dovuta essere persino una scena che alludeva direttamente a Teth-Adam. Tuttavia, i produttori Dany e Hiram Garcia, insieme a Johnson, hanno chiesto allo studio di allontanare l’antieroe dal suo rivale dei fumetti.

La scena cancellata del film del 2019 può essere trovata online. La parte tagliata mostra Billy Batson e la sua famiglia che si godono i loro nuovi troni ma poi si rendono conto che c’è un settimo posto non reclamato. Un insider ha affermato che Johnson “probabilmente non ama l’idea che il suo capo [Safran] sia ora il tizio che produce Shazam!” e che Johnson ha un “disprezzo sottile, velato” per il film di Zachary Levi.

In precedenza, nel 2014, Dwayne Johnson aveva firmato per essere Black Adam nel film di Shazam, anche se successivamente, la star è stata in grado di convincere lo studio ad andare avanti e realizzare il film del 2019 senza di lui lasciando la porta aperta per un film solista. Nelle stesse parole di Johnson, è stato fatto notare che l’attore aveva parlato della sceneggiatura originale di Shazam come di una fantastica, ma che avrebbero dovuto separare Shazam e Black Adam. Una scena che anticipava Black Adam finì per far parte di Shazam. Se vi ricordate, quando il mago sta aggiornando Billy menziona come una volta hanno scelto un campione che ha usato i suoi poteri per vendicarsi. In tal modo, ha rilasciato i sette peccati capitali nel mondo. Quel personaggio era chiaramente pensato per essere lo stesso Black Adam. Tuttavia, quell’evento catastrofico non viene menzionato nel film del 2022, quindi le probabilità sono che questo retroscena di Teth-Adam non sarà considerato canonico in futuro.

🔵 SHAZAM 2 UPDATE 🔵 – SPOILER WARNING – Zachary Levi confirmed the planned appearance of Hawkman and Cyclone via Instagram 👀 THE TEA JUST GETS HOTTER FOLKS! 🍵🍵🍵 pic.twitter.com/NUy4XDEyCd — Leo Rydel (@GeeklyGoods) March 24, 2023

Ma tornando al film Shazam: Furia degli Dei, a quanto pare la scena post-credits originale doveva essere piuttosto diversa. Ovviamente ci saranno SPOILER.

La star stessa del film, Zachary Levi, ha rivelato in un video su Instagram che Dwayne “The Rock” Johnson ha rimosso due importanti personaggi DCU dalla scena post-credits del nuovo film DC. Levi si è rivolto per la prima volta ai fan che sono saltati alla gola del co-CEO dei DC Studios James Gunn per aver incluso sua moglie, Jennifer Holland, nei panni di Emilia Harcourt nella scena post-credits, spiegando che questo non era il piano originale.

“La gente critica James Gunn perché Jennifer Holland, sua moglie, che è un’attrice, è in Peacemaker ed era in The Suicide Squad, che è collegato alla Justice Society. Abbiamo usato Jennifer e Steve in quella scena dopo i titoli di coda in Shazam: Fury of the Gods, ma non era questo l’intento originale.”

Originariamente, il Hawkman di Aldis Hodge e la Cyclone di Quintessa Swindell avrebbero dovuto invitare Billy Batson/Shazam nella Justice Society of America. Levi ha spiegato di aver pianificato questa scena con il co-CEO del produttore/DC Studios Peter Safran e il regista David F. Sandberg.

“L’intento originale era che Hawkman e Cyclone fossero lì per invitarmi… A proposito, questo è un po’ un avviso di spoiler per chiunque non abbia visto la scena del film, scusate! Comunque, è tutto online. Quindi il nostro intento, il nostro desiderio, quello di Walter Hamada, Peter Safran, David Sandberg, me stesso e tutti gli altri, era avere una scena fantastica che mi avrebbe legato alla JSA con Hawkman e con Cyclone, e siamo stati ostacolati.”

L’attore di Shazam ha chiarito che non stava cercando di incolpare nessuno per quello che è successo, specialmente con Shazam 2 che stava sottoperformando al botteghino, ma voleva piuttosto assicurarsi che le persone sapessero la verità su ciò che è successo.

