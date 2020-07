She-Hulk: Alison Brie commenta nuovamente il fanta-casting che la vorrebbe come protagonista

La star di GLOW, Alison Brie, ha offerto un aggiornamento sul fanta-casting di lei per She-Hulk.

All’inizio di quest’anno è stato annunciato che la Marvel stava cercando un “tipo alla Alison Brie” per recitare nella loro prossima serie She-Hulk di Disney +. La star di GLOW si è subito detta elettrizzata dal fatto che lo studio stesse cercando qualcuno come lei per la serie in arrivo, ma non ha necessariamente commentato se voleva il ruolo.

Da allora, le voci sul casting per She-Hulk sono state relativamente poche. Ci sono stati numerosi fanta-casting dei fan per la serie, con le solite voci che puntano verso Aubrey Plaza, Gina Carano e Stephanie Beatriz. Tuttavia, l’attrice più ricercata, soprattutto dopo la voce, è stata Brie.

Quindi, parlando con The Hollywood Reporter, alla star di GLOW è stato chiesto se c’erano aggiornamenti sulla del “un tipo alla Alison Brie” sta stava circolando dall’inizio di quest’anno. Brie ha discusso del fatto che al momento non ce n’era nessuno, ma ha espresso la sua felicità per il fatto che i suoi fan l’hanno tenuta aggiornata.

“Sai, ho provato a seguirla un po’ online, e sembra che non ci sia niente di nuovo. Ma è sempre divertente per me quando qualcosa di simile decolla su Internet, e sto ricevendo aggiornamenti dai fan che mi taggano nelle cose su Instagram. Sono tipo: ‘Oh, interessante. La gente ne sta ancora parlando. Davvero figo’.”

I dettagli sulla serie She-Hulk sono stati relativamente pochi negli ultimi tempi. L’ultimo aggiornamento che abbiamo ricevuto sulla serie Disney + è stato a maggio, quando è stato rivelato che la stanza degli scrittori era al completo. Le riprese si sarebbero tenute di li a poco, ma sono state ritardate a causa della pandemia di COVID-19.

Mark Ruffalo ha confermato che ha avuto colloqui per recitare nella serie She-Hulk, cosa che sarà di grande aiuto per il pubblico dello show. Per quanto riguarda chi dovrebbe assumere il ruolo, Alison Brie sarebbe un’ottima scelta. Tuttavia, al momento è la protagonista di GLOW, anche se in passato si è più volte destreggiata tra più serie.

