She-Hulk: Alison Brie desta sospetti fra i fan in una recente intervista

Come sapete, lungo la conferenza D23 Expo della Disney dell’anno passato sono stati annunciati ben tre nuovi show Marvel per Disney + che faranno parte della Fase 4 dell’universo cinematografico Marvel, ovvero Ms. Marvel, Moon Knight (che inizialmente si pensava sarebbe stato destinato a Hulu), e ovviamente She-Hulk.

Sopratutto riguardo quest’ultima serie, Twitter è esploso quando un casting call avrebbe lasciato intendere che la Marvel sia alla ricerca di “un tipo di attrice alla Alison Brie”. Questa affermazione è stata protagonista di una serie di risposte molte secche da parte dei fan, che hanno chiesto il casting effettivo di dell’attrice di Glow, Mad Men e Community, ma ovviamente ciò non porta ad un’effettiva conferma di disponibilità da parte dell’attrice.

Però, nel corso di una recente intervista al The Late Late Show with James Corden, il presentatore ha chiesto all’attrice di rilasciare un commento su tutta questa questione, e diversi fan hanno notato il dolcissimo imbarazzo dell’attrice e la sue parole che sono parse cercar di evitare di dare una risposta precisa in tutti i modi, cosa che ovviamente ha destato non pochi sospetti.

“Non ho visto che topic su Twitter, non ci vado molto perché è un luogo pericoloso, ma ho visto un sacco di post su Instagram che mostravano la mia foto di fianco a quella di She-Hulk e ho pensato ‘forte!’. E poi quella citazione su un ‘tipo alla Alison Brie’, l’ho onestamente trovata molto eccitante perché per anni ho fatto il provino per ruolo del tipo Anne Hathaway o Zooey Deschanel, e sono molto lusingata di essere il tipo qualcun altro.”

L’attrice ha a poi scherzato con Corden sull’aver fatto alcune telefonate, ma lui le ha chiesto direttamente se vorrebbe essere She-Hulk, e Alison ha iniziato a inciampare con le parole dicendo: “Lo trovo interessante”. Quella parte dell’intervista è ciò che le persone trovano più degno di nota poiché la sua reazione sembra quasi nascondere qualcosa di cui non può parlare, il che ricorda la negazione al tempo di Paul Rudd riguardo Ant-Man.

Con She-Hulk che non girerà fino all’autunno, la Marvel ha ovviamente un po’ di tempo per trovare la star dello show. Ma Alison Brie sembra già essere una delle preferite dai fan, e sembra essere ciò che la Marvel sta cercando per il ruolo, quindi se finirà per interpretare Jennifer Walters nel MCU i fan ne sarebbero abbastanza contenti.

