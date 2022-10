She-Hulk: Attorney at Law, Kat Coiro spiega perché il decimo episodio alla fine non ha trovato spazio nel conteggio finale

She-Hulk: Attorney at Law ha inserito un nuovo entusiasmante eroe nella storia in crescita della Fase 4 del MCU, la Jennifer Walters di Tatiana Maslany. Questo viaggio per She-Hulk è stato particolarmente lungo, poiché i suoi nove episodi la rendano la serie Disney+ live-action più lunga del MCU fino ad oggi insieme a WandaVision del 2021.

Al di fuori dell’animazione, ogni altra serie Disney+ all’interno del MCU ha mostrato la propria storia lungo sei puntate negli ultimi due anni, una tendenza destinata a continuare con le prossime serie nel 2023.

Tuttavia, a un certo punto durante la produzione, la Marvel aveva pianificato una prima stagione di dieci episodi per She-Hulk. Allora, cosa è successo al decimo episodio?

Parlando con The Direct, la direttrice di She-Hulk: Attorney at Law, Kat Coiro, ha condiviso nuove informazioni sul motivo per cui lo show ha perso un episodio. Coiro ha spiegato quanto sia un lusso per la Marvel non doversi preoccupare di fare un determinato numero di episodi a stagione, e la mancanza di questo decimo episodio è da attribuire ad alcune della alla storia che “hanno dettato la durata della stagione”.

Il processo alla base di ogni episodio si è concentrato sull’assicurarsi che cosa fosse meglio offrire ogni settimana, che secondo lei è il modo in cui dovrebbero essere tutti i programmi TV.

“She Hulk è una delle esperienze più incredibili che ho avuto come creatore e come artista, e trovo fantastico che la Marvel non sia vincolata dalle stesse regole degli altri programmi TV che devono durare 22 minuti. La storia ha davvero dettato la lunghezza della stagione. E così quando la storia si è rivelata e abbiamo iniziato a mettere insieme i pezzi, è arrivata a nove puntate. Potevano essere otto, potevano essere undici. Ed è lo stesso con la durata degli episodi.”

