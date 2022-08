She-Hulk: Attorney At Law, una nuova immagine mostra un particolare personaggio presente nella serie

Come sapete, questo 18 agosto verrà caricata su Disney+ la nuova serie Marvel Studios, She-Hulk: Attorney At Law, con protagonista Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters.

Aldilà del personaggio principale molto interessante, e decisamente carina nel design, la serie vedrà anche in ritorno di Emil Blonsky/Abominio, interpretato di nuovo dal talentuoso Tim Roth, e come rivelato dal trailer rilasciato al San Diego Comic-Con anche Daredevil farà ritorno, prima di ricevere una nuova serie tutta sua.

Adesso possiamo mostrarvi una nuova immagine del diavolo di Hell’s Kitchen, grazie ad un post dell’account Twitter ufficiale della serie che ha rilasciato nuove immagini ufficiali, tra cui figura appunto una raffigurante Daredevil, con il costume dalla nuova colorazione.

Potete vederlo qui sotto:

#SheHulk : Attorney at Law is full of surprises 👀 pic.twitter.com/b7OQYOXuXo

She-Hulk è interpretato da Maslany nei panni di Jennifer Walters, un’avvocatessa di New York la cui vita è cambiata dopo aver avuto un incidente, che l’ha portata a ricevere una trasfusione di sangue da suo cugino, Bruce Banner. Di conseguenza, Jennifer sviluppa la propria iterazione dei poteri di Hulk, che influenzano sia la sua vita di avvocato che la sua ritrovata vita da supereroe.

Il cast includerà anche Mark Ruffalo nei panni di Hulk, Jameela Jamil nei panni di Titania, Tim Roth nei panni dell’Abominio e Ginger Gonzaga, Josh Segura e Renee Elise Goldsberry.

La serie è diretta da Jessica Gao, la cui filmografia include Silicon Valley e Rick e Morty. I registi della serie includeranno Kat Coiro (It’s Always Sunny in Philadelphia, Brooklyn Nine-Nine) e Anu Valia (Never Have I Ever, A.P. Bio).

She-Hulk: Attorney At Law uscirà il 18 agosto 2022.