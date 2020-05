She-Hulk: Dana Schwartz ha confermato che le sceneggiature sono complete

Mentre molte produzioni televisive e cinematografiche sono sospese per ora, alcune erano nel momento giusto per essere in grado di continuare ad essere sviluppate da casa e tirare fuori sceneggiature.

Registi come Taika Waititi e Kevin Smith hanno recentemente riferito di essere stati in grado di usare questa quarantena per scrivere e mettere a punto gli script su cui stavano lavorando. Lo stesso vale per gli scrittori che hanno lavorato duramente sulla prossima serie Disney +, She-Hulk.

In un recente tweet, la scrittrice di She-Hulk, Dana Schwartz, ha confermato che le sceneggiature sono complete:

The She-Hulk room ended so if you happen to be a showrunner looking for a writer who makes jokes and writes books and knows a lot of historical fun facts, hit me up!!!! — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) May 5, 2020

Sarà divertente vedere come si svolgrà la serie. È tra le liste della prossima serie Marvel di Disney + che potremmo vedere sviluppare ancora di più gli eventi del Marvel Cinematic Univserse.

Per ora, The Falcon and the Winter Soldier è pronto a prendere il via questo agosto, e speriamo di vedere presto il resto degli spettacoli.

