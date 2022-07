She-Hulk: ecco il nuovo trailer della serie Marvel con Tatiana Maslany

Il Marvel Cinematic Universe sta per diventare sensazionale, perché è ufficialmente arrivato il nuovo trailer di She-Hulk.

I Marvel Studios hanno sorpreso i fan oggi con la rivelazione del primo trailer completo della serie in uscita, che dovrebbe debuttare su Disney+ entro la fine dell’anno.

Il filmato offre ai fan un primo sguardo a Jennifer Walters / She-Hulk (Tatiana Maslany) e il suo mondo selvaggio, che rompe la quarta parete. Il trailer ha anche confermato la data della premiere Disney+ precedentemente annunciata per la serie: mercoledì 17 agosto.

Potete vederlo qui sotto:

She-Hulk è interpretato da Maslany nei panni di Jennifer Walters, un’avvocatessa di New York la cui vita è cambiata dopo aver avuto un incidente, che l’ha portata a ricevere una trasfusione di sangue da suo cugino, Bruce Banner. Di conseguenza, Jennifer sviluppa la propria iterazione dei poteri di Hulk, che influenzano sia la sua vita di avvocato che la sua ritrovata vita da supereroe.

Il cast includerà anche Mark Ruffalo nei panni di Hulk, Jameela Jamil nei panni di Titania, Tim Roth nei panni dell’Abominio e Ginger Gonzaga, Josh Segura e Renee Elise Goldsberry.

La serie è diretta da Jessica Gao, la cui filmografia include Silicon Valley e Rick e Morty. I registi della serie includeranno Kat Coiro (It’s Always Sunny in Philadelphia, Brooklyn Nine-Nine) e Anu Valia (Never Have I Ever, A.P. Bio).

