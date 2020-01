She-Hulk: la serie potrebbe cominciare le riprese a luglio

Tre delle serie Disney + dei Marvel Studios sono ora in produzione ad Atlanta con Ms.Marvel che presto comincerà le proprie riprese, più precisamente è previsto un inizio ad aprile. A seguire: She-Hulk, che a quanto pare starebbe pianificando di iniziare la produzione ad Atlanta a luglio.

Annunciata al D23 del 2019, insieme a Ms. Marvel e Moon Knight, She-Hulk sarà scritta da Jessica Gao (Rick & Morty) e si prevede che sia una produzione pesante riguardo le location, il che significa che potrebbe non richiedere tanto tempo in studio quanto qualcosa come Loki.

La ricerca di un’attrice per interpretare Jennifer Walters / She-Hulk è iniziata alla fine dell’anno scorso, ma ancora non si hanno notizie.

Dati i ritardi nella produzione di diversi progetti dei Marvel Studios a causa di condizioni meteorologiche, disastri naturali e altre circostanze impreviste, come anche il fatto che la produzione di Loki sia stata effettivamente aumentata di circa 10 giorni, non è bene scervellarsi nell’individuare una datat precisa di luglio.

Tuttavia, stando alla fonte, pare abbastanza sicuro che la serie su She-Hulk inizierà la produzione a luglio. She-Hulk dovrebbe andare in onda su Disney + nella seconda metà del 2021, sebbene non sia stata ancora rivelata una data di uscita ufficiale.

