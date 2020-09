She-Hulk: Tatiana Maslany è stata scelta di interpretare il personaggio titolare

Dopo aver scelto Kat Coiro come regista, i Marvel Studios sembrano aver trovato la loro star per il ruolo da protagonista nella serie She-Hulk.

Fonti hanno detto a Deadline che la star di Orphan Black, Tatiana Maslany, è stata scelta di interpretare il personaggio titolare della serie Marvel, She-Hulk, per Disney +. Martedì è scaduto il termine secondo cui Coiro avrebbe diretto diversi episodi, incluso il pilota, per la serie e ora lo spettacolo ha la sua attrice per il ruolo tanto ambito.

La Marvel non ha immediatamente risposto alla richiesta di un commento, ma si può dire che Mark Ruffalo ha praticamente confermato la cosa.

La scrittrice di Rick e Morty, Jessica Gao, è già stata scelta per dirigere la stanza degli sceneggiatori.

L’ultimo personaggio principale ad essere stato co-creato da Stan Lee, She-Hulk è Jennifer Walters, un’avvocatessa e cugina di Bruce Banner, alias The Hulk. Una trasfusione di sangue d’emergenza da parte di suo cugino cha conferito a Walters i suoi poteri, ma a differenza di Banner / Hulk, She-Hulk è stata in grado di mantenere la sua intelligenza e personalità.

Il progetto è solo una delle poche serie anticipate a cui i Marvel Studios stanno lavorando per Disney +, con The Falcon and Th Winter Soldier, WandaVision e Loki tutte in produzione.

Maslany così diventa anche l’ultimo talento al femminile a guidare un progetto Marvel seguendo le orme di Brie Larson in Captain Marvel e Scarlett Johansson nel prossimo film su Black Widow.

