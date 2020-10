She-Hulk: Tatiana Maslany smentisce il suo casting per la serie Disney +

L’attrice Tatiana Maslany, nata a Regina e vincitrice di un Emmy Award, ha parlato con il Leader-Post giovedì mattina (poco dopo mezzogiorno a Toronto), e in una rapida telefonata di sette minuti, Maslany l’interprete ha svelato qualcosa di davvero sorprendente.

L’attrice ha parlato del proprio lavoro e ha detto che il suo casting per She-Hulk (Disney +) è solo una voce, smentendo quindi l’esser stata scelta. L’intervistatore ha semplicemente detto che sperava di chiederle qualcosa a proposito di alcune delle cose che sta facendo, citando il fatto che lei è la She-Hulk.

“In realtà non è una cosa reale ed è come un comunicato stampa sfuggito di mano. Non è totalmente – sono stato connesso a queste cose in passato e la stampa ne è venuta a conoscenza, ma sfortunatamente non è nemmeno qualcosa.”

Lo sgomento è palpabile, e infatti come l’intervistatore anche noi siamo rimasto basiti dalal cosa, visto che la notizia è stata riportata da tantissime fonti affidabili, come la BBC e diversi notiziari seri.

“Sì, non so come vanno queste cose”, ha detto l’attrice. “Non lo so, non lo so davvero. Lo sai meglio tu. non ne ho idea. (Ride.)”

L’annuncio era stato dato per certo in data 21 settembre, vista la mole di testate, sia professionistiche che non, che hanno dato la notizia, tanto che star del MCU come Mark Ruffalo avevano dato il proprio benvenuto all’attrice. La questione è nebulosa, quindi vi terremo aggiornati.

La scrittrice di Rick e Morty, Jessica Gao, è già stata scelta per dirigere la stanza degli sceneggiatori.

L’ultimo personaggio principale ad essere stato co-creato da Stan Lee, She-Hulk è Jennifer Walters, un’avvocatessa e cugina di Bruce Banner, alias The Hulk. Una trasfusione di sangue d’emergenza da parte di suo cugino cha conferito a Walters i suoi poteri, ma a differenza di Banner / Hulk, She-Hulk è stata in grado di mantenere la sua intelligenza e personalità.

Il progetto è solo una delle poche serie anticipate a cui i Marvel Studios stanno lavorando per Disney +, con The Falcon and Th Winter Soldier, WandaVision e Loki tutte in produzione.

Maslany così diventa anche l’ultimo talento al femminile a guidare un progetto Marvel seguendo le orme di Brie Larson in Captain Marvel e Scarlett Johansson nel prossimo film su Black Widow.

