She-Hulk: Tim Roth conferma il suo ritorno nella serie Disney + in una forma strana

I fan vedranno più di un lato di Abominio nello show Disney+ su She-Hulk, e a quanto pare anche il ritorno di Tim Roth nella sua forma umana.

Previsto per quest’anno, She-Hulk introdurrà gli spettatori a Jennifer Walters, la cugina di Bruce Banner che, nei fumetti, adotta poteri simili dopo aver accettato una trasfusione di sangue. La Marvel sta ancora tenendo nascosti i dettagli della trama, ma è noto da tempo che la vincitrice dell’Emmy Tatiana Maslany interpreterà il ruolo di Jennifer.

She-Hulk vede nel cast anche Jameela Jamil, Ginger Gonzaga, Renee Elise Goldsberry e Mark Ruffalo, che torna ancora una volta a interpretare Bruce.

Oltre a Ruffalo, è stato confermato che She-Hulk presenterà anche un’altra star del MCU, Tim Roth. In precedenza era apparso nel ruolo di Emil Blonsky, alias Abominio, in The Incredible Hulk del 2008, un capitolo che spesso viene ignorato nel franchise. Ecco perché i fan sono rimasti piacevolmente sorpresi di sentire che Roth avrebbe interpretato di nuovo Abominio in She-Hulk

In Shang-Chi, Blonsky era ancora nella sua forma di Abominio, in un look diverso da quello visto in L’incredibile Hulk. Tuttavia, ciò non durerà a lungo, come ha confermato Roth in una recente intervista, nella serie apparirà nella sua forma umana. Apparendo nel podcast On Tape, ospitato da Dempsey Pillot di The DisInsider, Roth ha risposto alla domanda se avrà una presenza fisica nel MCU dicendo: “Oh sì!”, descrivendo anche il suo ritorno come Abominio cone l’appellativo “strano”, cosa che sembra abbastanza adatto per un personaggio come questo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...