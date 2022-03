She-Hulk: un nastro d’audizione potrebbe aver anticipato l’arrivo di un mutante nella serie

I fan stanno ancora aspettando che gli X-Men facciano il loro debutto ufficiale nel Marvel Cinematic Universe, e un altro dei mutanti della Marvel sembra esser pronto per apparire sul piccolo schermo in She-Hulk.

La serie Disney+ con protagonista Tatiana Maslany continuerà la tendenza dei Marvel Studios di rendere ciascuna delle sue serie originali diversa, con più cameo e guest star che dovrebbero apparire, oltre a rompere la quarta parete per un effetto comico. La comparsa di un nastro d’audizione online per She-Hulk potrebbe aver anticipato uno di quei cameo, che a quanto pare è un mutante nell’Universo Marvel.

Stando a The Cosmic Circus (via CB), quindi da prendere con le pinze, grazie al tape di un’audizione condivisa online dall’attore Tom Archdeacon sarebbero arrivate delle informazioni. Sebbene il video sia stato cancellato da Internet, a quanto pare si trattava di un’audizione per un “Marvel Villain”. Il nome del progetto non è stato fornito, ma l’audio e il dialogo indicano che si tratta di She-Hulk.

A quanto pare, il personaggio interpretato da Archdeacon poteva essere sentito parlare con due avvocati donne del suo imminente divorzio, dove menziona la sua immortalità e il nome in codice di “Doctor Revive”, oltre al suo vero nome, Ryan Smith. Per evitare il confronto della fine di una relazione romantica, il Dottor Revive si ucciderà e resusciterà come un “uomo nuovo” che sarà quindi libero di lasciare la sua precedente relazione per una nuova.

“Credi che questa donna laureata in giurisprudenza non sappia cosa significa immortale?“, dice uno degli avvocati frustrati nel tape. La fine della conversazione conteneva il seguente dialogo:

“Hai davvero così paura del confronto?! Sul serio?!”, chiese un’avvocatessa.

“Andiamo, pensavo che gli avvocati non dovessero giudicare”, risponde il dottor Revive.

L’avvocato donna ribatte.

“Ovviamente, le relazioni possono essere difficili, ma ci deve anche essere rispetto di base!”

Sebbene l’identità del personaggio di Tom Archdeacon non sia stata rivelata, tutti i segni indicano che si tratta del mutante noto come Mister Immortal, che ha il potere mutante del risveglio. Creato dal leggendario creatore di fumetti John Byrne, Mister Immortal ha debuttato nel 1989 in West Coast Avengers #46. Era anche il leader dei Great Lakes Avengers.

