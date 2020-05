She-Ra e le Principesse del Potere 5: ecco il trailer della quinta stagione!

Nel corso delle quattro stagioni di She-Ra e le Principesse del Potere, i personaggi titolari hanno combattuto gli eserciti dell’Orda, hanno imparato a controllare i propri poteri elementali e hanno persino salvato il tessuto del tempo e dello spazio dalla distruzione.

Ma come chiarisce il nuovo trailer della quinta e ultima stagione, la posta in gioco non potrebbe essere più alta ora che si trovano faccia a faccia con l’esercito di Horde Prime pronto a conquistare il pianeta.

L’ultima volta che abbiamo lasciato i nostri eroi, Adora aveva distrutto la spada magica che la trasforma in She-Ra piuttosto che lasciarla usare come arma distruttiva per il mondo. Con Etheria ancora una volta parte dell’universo normale (dopo essere stato trasportato in una dimensione tascabile da una precedente She-Ra molti anni prima), il pianeta è diventato vulnerabile a Horde Prime.

Il tiranno galattico trasportava sia Catra che Glimmer a bordo della sua nave ammiraglia. Sebbene siano stati nemici per la maggior parte dello spettacolo, i due ora si trovano di fronte a qualcuno più pericoloso di quanto entrambi avrebbero potuto immaginare.

“Horde Prime non ha spazio nel suo impero per l’individualità; tutto deve essere un riflesso del proprio ego”, dice lo showrunner Noelle Stevenson a EW. “Personaggi come Glimmer e Catra, che hanno sempre cercato l’auto-determinazione per tutto il tempo, a cui viene detto che ‘siete entrambi ingranaggi in questa macchina e sarete usati per appiattire l’universo e rendere tutto uniforme’, penso che sia la cosa più orribile con cui si sono confrontati.”

Il trailer della stagione 5 presenta una cover particolare del theme di She-Ra, “Warriors”, per gentile concessione di Michalka. Quella canzone sarà disponibile per lo streaming o l’acquisto come parte della colonna sonora della serie che sarà disponibile dall’8 maggio.

La quinta stagione di She-Ra arriverà su Netflix a partire dal 15 maggio.

She-Ra e le principesse guerriere (She-Ra and the Princesses of Power) è una serie animata statunitense del 2018, ideata da Noelle Stevenson.

Reboot della serie animata She-Ra, la principessa del potere, spin-off di He-Man e i dominatori dell’universo trasmesso dal 1985 al 1987, la serie racconta la storia della rivolta della teenager Adora contro il maligno Hordak e la sua Orda, sotto le spoglie dell’eroina She-Ra e un gruppo di altre principesse magiche.

La serie è stata elogiata per il suo cast variegato e il ritratto della via di mezzo tra inimicizia e rivalità di She-Ra con la sua ex migliore amica Catra, ma è stata criticata per la trama superficiale, il ritmo lento e per la ricostruzione di un terreno già coperto da serie come Steven Universe e Avatar – La leggenda di Aang.

La serie segue Adora, un’orfana cresciuta da Hordak, il malvagio tiranno che governa il pianeta Etheria attraverso la sua terribile Orda. Un giorno, dopo essersi persa nel bosco, Adora trova una spada magica che la trasforma nella Principessa del Potere, She-Ra. Realizzando la sofferenza che l’Orda ha inflitto al pianeta e alla sua gente, Adora si unisce a un gruppo di resistenza di altre ragazze magiche, l’Alleanza della Principessa, al fine di liberare Etheria dalla stretta di Hordak. Questo la contrappone alla sua ex amica Catra.

