She-Ra e le Principesse del potere: Netflix rivela che la 5° stagione sarà l’ultima

Tutte le cose buone, come si suol dire, devono arrivare ad una finire.

Da quando She-Ra e le Principesse del potere sono state lanciate su Netflix per la prima volta nel 2018, l’epopea fantasy animata ha prodotto quattro stagioni di affascinanti amicizie, mitologia e principesse colorate. Ma chiunque abbia visto il finale della stagione 4 sa che la storia di She-Ra non può continuare per sempre.

Quindi, grazie a EW, possiamo annunciarvi che quando la stagione 5 di She-Ra e le Principesse del Potere arriverà su Netflix questa primavera, è sarà anche l’ultima dello spettacolo.

La showrunner Noelle Stevenson ha detto che lei e la sua squadra conoscevano già il loro ordine totale degli episodi sin dall’inizio, quindi sono stati in grado di pianificare con precisione gli sviluppi narrativi nel corso di cinque stagioni. Ciò è stato davvero evidente nella stagione 4, quando le storie a lungo tenute in stallo come l’eredità della principessa Scorpia, il mistero di ciò che è accaduto al predecessore della She-Ra di Adora e la tensione nelle amicizie principali dello show sono culminate in modi incredibilmente avvincenti.

La quinta e ultima stagione di She-Ra e le Principesse del Potere arriverà su Netflix il 15 maggio. Qui sotto potete vedere i poster promozionali d’annuncio:

She-Ra e le principesse guerriere (She-Ra and the Princesses of Power) è una serie animata statunitense del 2018, ideata da Noelle Stevenson.

Reboot della serie animata She-Ra, la principessa del potere, spin-off di He-Man e i dominatori dell’universo trasmesso dal 1985 al 1987, la serie racconta la storia della rivolta della teenager Adora contro il maligno Hordak e la sua Orda, sotto le spoglie dell’eroina She-Ra e un gruppo di altre principesse magiche.

La serie è stata elogiata per il suo cast variegato e il ritratto della via di mezzo tra inimicizia e rivalità di She-Ra con la sua ex migliore amica Catra, ma è stata criticata per la trama superficiale, il ritmo lento e per la ricostruzione di un terreno già coperto da serie come Steven Universe e Avatar – La leggenda di Aang.

La serie segue Adora, un’orfana cresciuta da Hordak, il malvagio tiranno che governa il pianeta Etheria attraverso la sua terribile Orda. Un giorno, dopo essersi persa nel bosco, Adora trova una spada magica che la trasforma nella Principessa del Potere, She-Ra. Realizzando la sofferenza che l’Orda ha inflitto al pianeta e alla sua gente, Adora si unisce a un gruppo di resistenza di altre ragazze magiche, l’Alleanza della Principessa, al fine di liberare Etheria dalla stretta di Hordak. Questo la contrappone alla sua ex amica Catra

