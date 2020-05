She-Ra e le Principesse del Potere: Noelle Stevenson rivela se sta pensando ad una continuazione

She-Ra e le Principesse del Potere è ufficialmente completata su Netflix dopo cinque stagioni. All’inizio di questo mese, la serie si è conclusa con un esplosione quando la Squadra Migliori Amici ha affrontato Horde Prime e il suo impero interstellare mentre creava nuovi alleati e amici da ex nemici,

Di recente ComicBook ha avuto l’opportunità di parlare con il creatore e showrunner Noelle Stevenson circa quest’ultima stagione, e ovviamente, se per qualsiasi motivo non l’avete vista o non avete mai approcciato la serie, quanto segue è ad alto contenuto di spoiler.

Stevenson ha parlato dei momenti più importanti della stagione oltre ai suoi temi e archi narrativi in generale. Come prima cosa la showrunner ha subito approcciato la risposta alla ship nota come “Catradora”, e come questa sia sempre stata nei piani, ma nella parte finale dell’intervista, dato anche il contesto del finale dello show, si è sbottonata leggermente circa il fatto il perché la serie sia terminata con un finale aperto, e se c’è un futuro per la Squadra Migliori Amici.

Il pensiero di molti, anche nostro, è che non c’è più bisogno di She-Ra adesso, ma dato il finale, il tempo e il successo della serie, la showrunner vorrebbe tornare a raccontare le storie di questi personaggi o quel capitolo è chiuso?

“Penso che lo spettacolo, nel modo che ci siamo proposti di realizzarlo, sia concluso e sono molto soddisfatta della conclusione. Penso che la cosa grandiosa di un finale aperto del genere sia che le possibilità sono illimitate. Non sappiamo esattamente quale percorso seguiranno questi personaggi, ma penso che per la prima volta possano davvero scegliere cosa succede loro e dove stanno andando. E spero che tutti coloro che guardano lo spettacolo abbiano la propria idea di come andrà avanti. C’è una parte di me a cui piacerebbe vedere quelle interazioni. Mi piacerebbe vedere il loro viaggio nello spazio.

Mi piacerebbe vedere i personaggi essere amici e stabilirsi in un mondo che, per la prima volta da secoli, è senza guerra. Ma a volte penso che quelle cose siano più forti nella nostra immaginazione, perché quando dici addio ai personaggi che ami, rimangono con te esattamente come li hai vissuti in quel momento. E a volte se li riporti indietro, se non fai esattamente le cose nel modo giusto, non è qualcosa che di coerente con gli archi narrativi dei personaggi, o introduce nuovi aspetti, può essere percepito come meno soddisfacente o può sembrare che stiamo tornando sui nostri passi in un certo senso annullando quel finale soddisfacente, specialmente se c’è più conflitto che viene introdotto.

E questo non vuol dire che non esiste una versione di quella storia. Sicuramente, se in qualsiasi momento avessi l’opportunità di tornare in questo mondo accetterei. Adoro questi personaggi così tanto che sarei molto tentata di farlo. È solo che vorrei assicurarmi il ritorno non comprometta l’integrità del finale che abbiamo pianificato e costruito. Penso che, poiché il tema dello spettacolo riguarda quella scelta e i personaggi che scelgono i propri percorsi, quel finale aperto sembra che si leghi davvero a quei temi. E quindi, insomma, sono aperta, ma anche un po’ titubante.”