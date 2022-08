Sherlock Holmes 3: alcune fonti lasciano intendere la produzione partirà a fine 2022

Robert Downey Jr. è conosciuto come Tony Stark da oltre 14 anni. Tuttavia, prima che Iron Man diventasse un membro ufficiale degli Avengers, molti fan lo conoscevano attraverso tanti altri ruoli, uno in particolare quello di Sherlock Holmes.

La prima uscita della star nei panni dell’iconico detective è stata rilasciata nel 2009 e lo ha visto, insieme al dottor John Watson di Jude Law, affrontare sia Lord Henry Blackwood che Irene Adler.

Nel 2011, Downey ha recitato in un sequel di quel film intitolato A Game of Shadows, in cui il miglior detective del mondo ha affrontato il professor Moriarty, il classico acerrimo nemico del personaggio. Alla fine del film, il mondo lo credeva morto, anche se il pubblico è stato informato del segreto di Holmes, dato che era vivo e vegeto.

Mentre un terzo film è stato annunciato nel lontano 2011, il progetto deve ancora arrivare ad un dunque. È stato promesso più volte nel corso degli anni, ma da quelle parole vuote non è venuto fuori nulla, probabilmente a causa dell’intenso coinvolgimento di Downey con il Marvel Cinematic Universe.

Ora, tuttavia, sembra che il tempo per il tanto atteso trequel possa esser finalmente arrivato… si spera.

One Take News riporterebbe che diverse fonti li hanno informati che Sherlock Holmes 3 è finalmente entrato in un programma di produzione, e che le riprese dovrebbero iniziare alla fine dell’anno. Si dice che la produzione si svolgerà ad Atlanta, in Georgia. Se queste informazioni si riveleranno veritiere significherà che il film potrebbe essere distribuito alla fine del 2023 o ad un certo punto nel 2024.

