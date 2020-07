Shifter: ecco il trailer del sci-fi/horror indipendente diretto da Jacob Burns

Nel prossimo film horror di fantascienza, Shifter, una giovane donna sperimenta effetti collaterali dolorosi e raccapriccianti dopo che un esperimento con il viaggio nel tempo va storto.

Il film è diretto da Jacob Burns, che ha scritto il film insieme a Zach Burns, con Nicole Fancher, Ashley Mandanas, Paul T. Taylor e Jamie Brewster. Shifter è prodotto dalla nuova etichetta di distribuzione di genere The Horror Collective.

“Shifter mi ha ipnotizzato dal primo fotogramma”, ha dichiarato in una nota Jonathan Barkan, vicepresidente delle acquisizioni e della distribuzione di Horror Collective. “È audace ma anche una straordinaria rappresentazione del cinema indipendente che spinge i confini e racconta storie accattivanti e coinvolgenti. Sono così orgoglioso di avere il nome di The Horror Collective in questo film e non vedo l’ora di condividerlo con il pubblico di genere.”