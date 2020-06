Sigourney Weaver crede che Ripley abbia già fatto la sua parte nel franchise di Alien

Il futuro del franchise di Alien non è chiaro, ma una cosa che è quasi certa è che non includerà l’eroina interpretata da Sigourney Weaver, Ripley.

Il regista di District 9, Neill Blomkamp, ha trascorso anni a sviluppare un quinto film di Alien incentrato sul personaggio di Weaver solo per vedere i piani fallire. Tuttavia, i veterani del franchise vogliono ancora vedere Ripley tornare in un nuovo film Alien.

Weaver conferma alla rivista Empire che Walter Hill le ha inviato un trattamento di 50 pagine per “un’altra interpretazione di un quinto film” con Ripley nell’ultimo anno e mezzo. Hill è meglio conosciuto come il regista di film tipo The Warriors e 48 Hrs., ma è stato anche produttore di ogni film di Alien.

La Weaver non ha rivelato i dettagli di quel trattamento di 50 pagine di Hill, ma ha detto che non è troppo ansiosa di tornare al ruolo che l’ha resa una star d’azione internazionale:

“Non lo so”, ha detto ad Empire. “Ripley ha preso una direzione diversa. Forse ha fatto la sua parte. Merita un riposo”.

L’ultima volta che Weaver ha interpretato Ripley è stato nel 1997 nel film di Jean-Pierre Jeunet, Alien Resurrection. Ridley Scott è tornato al franchise di Alien con il prequel del 2012, Prometheus, e il suo follow-up del 2017, Alien: Covenant. Scott ha sempre voluto mantenere il franchise in corso di sviluppo, ma Covenant è stata una delusione al botteghino ($ 240 milioni in tutto il mondo). Ora che lo studio dietro Alien, la Fox, è di proprietà della Disney, i piani per il prossimo film di Alien sono diventati improvvisamente silenziosi.

Parlando con il Los Angeles Times, Scott ha spiegato cosa pensa che il franchise dovrebbe fare per andare avanti e sopravvivere:

“Penso ancora che ci sia un sacco di cose da fare con Alien, ma penso che ora il franchise dovrà ri-evolvere. Quello che ho sempre pensato quando stavo realizzando il primo, è il perché sarebbe stata creata una creatura come quella e perché stava viaggiando in quella che ho sempre pensato fosse una specie di nave da guerra, che trasportava un carico di queste uova. Qual era lo scopo del veicolo e qual era lo scopo delle uova? Questa è la cosa da mettere in discussione: chi, perché e per quale scopo è la prossima idea, penso.”

Per quanto riguarda i piani di Scott per il prossimo film Alien, il film intitolato Alien: Awakening sarebbe stato basato su una sceneggiatura scritta da John Logan e avrebbe caratterizzato gli Ingegneri di Prometeus che affrontavano il David di Michael Fassbender, presumibilmente sul pianeta LV-426.

