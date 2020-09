Silk: 4 attrici che sarebbe la scelta migliore per il casting

L’imminente progetto televisivo su Silk della Sony si aggiunge al brillante futuro del personaggio noto nelle storie di Spider-Man, Cindy Moon, e una di queste attrici dovrebbe essere la fortunata a darle vita.

Sony ha pianificato per molto tempo di realizzare un film basato su un personaggio femminile di spicco della Marvel, con Silk come frequente candidato per un film solista ambientato nell’universo dei personaggi Marvel della Sony Pictures. Oltre alla sua apparizione nella prossima puntata del franchise di Spider-Man: Un Nuovo Universo (che sia un sequel diretto o uno spinoff tutto al femminile), è già in lavorazione uno show televisivo in live-action su Silk.

Nei fumetti, Cindy Moon è una giovane studentessa coreana americana che viene morsa dallo stesso ragno radioattivo che ha dato a Spider-Man i suoi poteri. Ma invece di diventare un supereroe di serie A e iniziare immediatamente a collaborare con i Vendicatori, trascorre i primi anni rinchiusa dal mistico Ezekiel Sims, che la allena e la protegge dal cattivo interdimensionale Morlun e dalla sua famiglia di vampiri. Eredita poteri simili a quelli di Spider-Man più una capacità organica di sparare ragnatele dalla punta delle dita, Cindy Moon prende il mantello da supereroe noto come “Silk” e si unisce a Peter Parker nelle sue lotte al crimine.

Sony sta creando un universo cinematografico parallelo al MCU, ma il loro vero grado di interconnettività è ancora un mistero. Sia che la serie Silk sia ambientata nello stesso universo del MCU o diverga da esso, lo spettacolo avrà bisogno di un’attrice di talento per interpretare Cindy Moon. Questi sono alcuni delle candidate più adatte per il ruolo di titolare di Silk.

Tiffany Espensen, nota per aver interpretato Piper Peckinpaw nella commedia di Nickelodeon, Bucket & Skinner’s Epic Adventures, e Belinda in Kirby Buckets di Disney XD, ha già debuttato come Cindy Moon nel Marvel Cinematic Universe. È apparsa per la prima volta in Spider-Man: Homecoming come una dei compagni di classe di Peter Parker (Tom Holland) e membro del team di decathlon della Midtown School of Science and Technology. Ha anche avuto la sfortuna di rimanere intrappolata nell’ascensore del Washington Monument quando l’arma Chitauri nello zaino di Ned Leeds (Jacob Batalon) ha funzionato male. Dopo che è stata vista brevemente sullo scuolabus quando la nave dell’Ordine Nero arriva in Avengers: Infinity War, dovrebbe sopravvivere allo schiocco di Thanos e diplomarsi un po’ di tempo dopo i cinque anni durante i quali Peter è assente.

Questi cinque anni tra lo schiocco che ha eliminato metà di tutta la vita e lo scatto che ha riportato tutto indietro potrebbero essere un’opportunità per Silk di diventare un supereroe influente in un mondo che ne ha un disperato bisogno. Non è ancora chiaro come esattamente l’universo condiviso di Sony e MCU si sovrapporranno, ma se l’apparizione di Michael Keaton come Vulture nel prossimo film di Morbius è qualcosa su cui basarsi, ciò che abbiamo scritto potrebbe non essere una possibilità stravagante.

L’attrice sudcoreana Park So-Dam è diventata popolare nel suo paese natale con la sua interpretazione della ragazza posseduta Young-Shin nel thriller soprannaturale The Priests prima di interpretare Eun Ha-Won nella serie televisiva coreana Cinderella with Four Knights. Tuttavia, il ruolo che l’ha portata alla ribalta internazionale è stata Kim Ki-Jung, alias “Jessica”, nel film vincitore dell’Oscar, Parasite, di Bong Joon-Ho, dove ha dimostrato la sua capacità di tirare fuori il lato più carismatico come una manipolatrice. Anche in un film con così tanti personaggi attraenti, Park So-Dam è riuscita a distinguersi per il suo ritratto autentico di una giovane donna eccessivamente ambiziosa.

Silk potrebbe essere la sua occasione per condurre una serie da sola e aumentare il suo successo presso il pubblico occidentale. Se Sony sta cercando un’attrice con comprovate capacità recitative, Park So-Dam potrebbe essere una delle loro scelte più probabili.

Arden Cho è un’attrice di origini coreano-americane che è stata suggerita da molti fan per il ruolo di Cindy Moon da quando si vociferava un film solista di Silk nel 2018. Cho ha avuto il suo primo ruolo minore come Pru nello show della ABC, Pretty Little Liars, prima di diventare un personaggio regolare, Kira, nella serie TV Teen Wolf. Sebbene non sembri avere la memoria eidetica di Cindy Moon, è una giovane donna dotata proprio come lei.

Oltre a recitare, è una modella, una vlogger su YouTube, un’abile artista marziale, una talentuosa giocatrice di poker e una cantante che ha co-scritto, composto e autoprodotto la propria musica. Il ruolo di Cindy Moon trarrebbe vantaggio tanto dai suoi vari talenti nella vita reale quanto dalla spinta alla carriera che un ruolo da protagonista in un’importante produzione Sony / Marvel potrebbe portarle. Ha dieci anni più di Tom Holland, ma la sua aspirazione di dare calci in culo sullo schermo si manifesta in un elenco di crediti recitativi minori che includono Olympus Has Fallen (dove ha anche lavorato come stuntman) e tre ruoli di doppiaggio nel videogioco di Tomb Raider del 2013, riavvio del franchise.

Lana Condor ha fatto il suo debutto come attrice nei panni della super-eroina Jubilee in X-Men: Apocalypse. Sfortunatamente, la maggior parte delle sue scene sono state tagliate dal film, con disapprovazione di molti fan che avevano aspettato a lungo per vedere un fedele adattamento live-action del personaggio. La sua prima ripresa in un ruolo di supereroe Marvel perfettamente scelto è stata purtroppo sprecata, ma Condor potrebbe avere un’altra opportunità sotto forma di Cindy Moon per il programma televisivo Silk di Sony.

Proprio come Arden Cho, Lana Condor è stata suggerita per il ruolo di Cindy Moon sin da quando le voci su un adattamento live-action di Silk hanno iniziato a circolare. Nonostante la sua limitata esperienza di recitazione, ha costruito l’inizio di una forte carriera nei pochi anni successivi all’uscita di X-Men: Apocalypse. Ha interpretato il ruolo di Lara Jean Covey in To All the Boys I’ve Loved Before di Netflix e il suo sequel To All the Boys: PS I Still Love You (con un altro sequel in arrivo), ha interpretato Saya Kuroki nell’adattamento a fumetti di Syfy Deadly Class e Koyomi in Alita: Battle Angel di Robert Rodriguez.

