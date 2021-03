Silk: un report lascerebbe intendere la Sony voglia assumere Adeline Rudolph per la protagonista

Alcuni possibili nuovi dettagli sono emersi sulla serie live-action incentrata su Silk della Sony, grazie a The Illuminerdi. Phil Lord e Chris Miller sono produttori esecutivi della serie insieme all’ex capo della Sony Pictures Entertainment, Amy Pascal.

Al momento dell’annuncio iniziale, non si sapeva dove sarebbe stata pubblicata la serie, ma secondo questo nuovo rapporto, lo spettacolo ha trovato casa su Amazon Prime.

Il ruolo principale è descritto di nazionalità coreano-americano, tra i 19 ei 29 anni, “una ragazzina del Queens che è da sola per la prima volta. Sebbene sia una principiante nelle forze dell’ordine e nella lotta alla criminalità, si dice che ami la sensazione di picchiare i criminali per sfogare le sue frustrazioni e ha un’affinità per la cultura pop degli anni ’80 e ’90”. Si dice anche che “lotta con la sua identità e eredità, ma cerca di concentrarsi sulla sua famiglia, gli amici e le relazioni”.

Il rapporto prosegue dicendo che Sang Kyu Kim (Altered Carbon, Jupiter’s Legacy) è stato scelto come showrunner e produttore esecutivo di Silk. Si dice anche che i produttori della serie abbiano incontrato Adeline Rudolph (Chilling Adventures of Sabrina) per darle il ruolo principale.

È stato rivelato nella seconda metà del 2020 che Sony e i produttori di Spider-Man: Into the Spider-Verse, Phil Lord e Chris Miller, stavano sviluppando una serie basata su Silk. All’epoca, è stato riferito che Lauren Moon (Good Trouble, Atypical) era in trattative per scrivere la serie. Da allora non ci sono stati aggiornamenti, poiché Sony e Marvel hanno cercato di capire come e dove Silk sarebbe potuta essere rilasciata. I fan si sono chiesti quale sia lo stato della serie, chi sarà scelto come Cindy Moon e molto altro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...