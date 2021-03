Silk: un rumor lascia intendere la serie abbia trovato il suo showrunner

Secondo quanto riferito, lo spin-off Sony su Silk, ha il suo showrunner e nuovi dettagli anticipano come la serie interpreterà Cindy Moon.

Sony ha avuto il controllo di Spider-Man e dei personaggi Marvel a lui adiacenti per decenni, ma è solo negli ultimi anni che hanno seriamente iniziato a sviluppare titoli per personaggi diversi dal simpatico web-slinger di quartiere. Il successo di Venom ha giocato un ruolo importante in questo, e attualmente stanno lavorando a film per personaggi come Kraven the Hunter e Madame Web. Ma lo studio è anche interessato ad espandere i suoi contenuti Marvel sul piccolo schermo.

È stato rivelato nella seconda metà del 2020 che Sony e i produttori di Spider-Man: Into the Spider-Verse, Phil Lord e Chris Miller, stavano sviluppando una serie basata su Silk. All’epoca, è stato riferito che Lauren Moon (Good Trouble, Atypical) era in trattative per scrivere la serie. Da allora non ci sono stati aggiornamenti, poiché Sony e Marvel hanno cercato di capire come e dove Silk sarebbe potuta essere rilasciata. I fan si sono chiesti quale sia lo stato della serie, chi sarà scelto come Cindy Moon e molto altro.

Secondo un nuovo rapporto di The Illuminerdi, Sony sta finalmente facendo progressi su Silk. Alla fonte è stato detto che Sang Kyu Kim fungerà da showrunner. Sang Kyu Kim ha diversi anni di esperienza come produttore televisivo di programmi popolari al suo attivo. È stata coinvolta come produttrice di The Walking Dead durante la terza stagione, è diventata produttrice supervisore in 24: Live Another Day e Designated Survivor, ed è diventata co-produttore esecutivo di Altered Carbon per la seconda stagione, come anche per l’adattamento di Jupiter’s Legacy di Mark Millar.

Tutto ciò deve ovviamente ancora essere confermato da Sony e dovrebbe essere trattato come un rumor per il momento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...