SilverHawks: Nacelle Company sta sviluppando un un revival animato

Ci sono delle notizie entusiasmanti per tutti voi che siete cresciuti negli anni ’80.

La serie di cartoni animati nota come SilverHawks pare stia ottenendo un revival animato dalla Nacelle Company. Nacelle produce Behind The Attraction di Disney +, The Movies That Made Us di Netflix, The Toys That Made Us e Down To Earth con Zac Efron.

La società ha annunciato una partnership con SilverHawks LLC per far risorgere l’iconico programma televisivo animato, e a quanto pare la cosa ha scosso positivamente molti fan della serie.

La serie originale SilverHawks è stata sviluppata da Rankin/Bass Productions e pubblicata nel 1986. Lo spettacolo consisteva in 65 episodi. La storia segue un poliziotto bionico di nome Comandante Stargazer che ha reclutato i SilverHawks, un gruppo di eroi “in parte metallici, in parte reali” per combattere il malvagio Mon*Star, un boss alieno in fuga che si trasforma in un enorme creatura corazzata con l’aiuto della Moonstar di Limbo.

All’inizio di quest’anno, Super7 ha annunciato una nuova linea di personaggi ReAction per SilverHawks. Brian Flynn, fondatore e proprietario di Super7, disse all’epoca:

“SilverHawks è un franchise amato che è stato trascurato per troppo tempo. Siamo super entusiasti di lavorare con Nacelle per riportare SilverHawks alla ribalta per i fan di vecchia data, e per una nuova generazione di fan che potranno sperimentare la magia dei SilverHawks per la prima volta.”

Brian Volk-Weiss, fondatore e CEO di The Nacelle Company, ha condiviso: “Quando ho parlato con Brian Flynn la prima volta, ero come il personaggio di Yes-Man! Si! Dimmi solo dove firmare!“.

Fonte

