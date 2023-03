Simon Barry sostiene la campagna #SaveWarriorNun incoraggiando i fan a non demordere

Il creatore di Warrior Nun, Simon Barry, elogia la campagna per far rivivere lo show per una terza stagione, ricordando ai fan di continuare ad andare avanti.

Dalla sua cancellazione da parte di Netflix nel dicembre 2022, Warrior Nun ha visto un picco di popolarità online grazie alla campagna #SaveWarriorNun che cercava di far rivivere la serie per una terza stagione.

In un post su Twitter, Simon Barry ha esortato i fan a continuare a lottare per il futuro di Warrior Nun e per il suo promettente risveglio.

Barry ha detto che i fan sono la ragione principale per cui lo show ha la possibilità di essere salvato, incoraggiandoli a non arrendersi mai. Ciò avviene dopo che la campagna per salvare Warrior Nun ha superato i 100 giorni, una pietra miliare che riflette la dedizione del pubblico dello spettacolo.

Here’s what I know. When #WarriorNun is saved and/or ‘risen’, it’s going to be because of you, the FANDOM family. That much is perfectly clear and that’s why you, Must. Not. Stop. #SaveWarriorNun pic.twitter.com/zl5zWGRjuw — Simon Barry (@SimonDavisBarry) March 27, 2023

Nonostante sia stato cancellato, Warrior Nun ha continuato a dominare la discussione sulle recenti cancellazioni di spettacoli in streaming con spettatori affezionati dietro di loro. Uno dei maggiori contributi alla lotta per salvare Warrior Nun sono i cartelloni pubblicitari, con pagati dai fan con su l’hashtag #SaveWarriorNun in giro per il mondo.

Ciò include un cartellone pubblicitario che si trovava fuori dal quartier generale di Los Angeles di Netflix a gennaio e febbraio, sollecitando il servizio di streaming a riportare in vita Warrior Nun.

Barry ha anche contribuito alla campagna, rilasciando una scena tagliata di Ava e Beatrice a letto, anticipando la loro relazione dopo che #SaveWarriorNun ha raggiunto 10 milioni di tweet a fine febbraio. Ci sono stati diversi colloqui con lui e anche con i membri del cast di Warrior Nun su Twitter si è schierato. Barry e coloro che hanno lavorato alla serie stanno cercando di salvarla insieme agli spettatori, sottolineando che Warrior Nun si è costruito una solida fan base.

Ok folks, here’s the infamous scene 18 that we never shot. Comes before the running over water scene. #WarriorNun10M #SaveWarriorNun pic.twitter.com/aK0jkknBLQ — Simon Barry (@SimonDavisBarry) February 19, 2023

Gli sforzi per rendere la stagione 3 di Warrior Nun una realtà da dicembre non mostrano segni di rallentamento. La dedizione al salvataggio della serie è una testimonianza di come i programmi TV apprezzati da molti possano favorire la crescita di una base devota, disposta a fare qualsiasi cosa per garantire che il loro spettacolo rimanga in piedi.

