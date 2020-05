Simon Kinberg ha confermato che esiste davvero una connessione tra Azazel e Mystica

Il produttore cinematografico della saga degli X-Men, Simon Kinberg, ha confermato che esiste davvero una connessione tra i personaggi di Azazel e Mystica, e che sono rispettivamente padre e figlia.

Parlando con IGN durante il recente WatchParty di X-Men: Days of Future Past,, Kinberg ha lasciato intendere la connessione tra Mystique e Azazel durante la scena in cui Mystica (Jennifer Lawrence) s’infiltra nelle industrie Trask sotto mentite spoglie.

Quella scena è famosa per un orribile easter egg in cui Mystica apre delle cartelle e vede i cadaveri dei mutanti che Trask ha ucciso e sezionato – inclusi personaggi di X-Men: L’Inizio come Azazel (Jason Fleyming) e Angel (Zoe Kravitz). Quando viene mostrato Azazel, Kinberg ha detto: “C’è Azazel… che sappiamo essere suo padre, ma lei non lo saprà mai“.

I film degli X-Men che collegano i due personaggi della Marvel Comics in questo modo, e la cosa potrebbe essere un po’ inquietante per i fan degli X-Men di lunga data. Questo perché, nei fumetti, Azazel e Mystica sono in realtà amanti.

Mentre la tradizione degli X-Men va avanti, Azazel è il capo di un’antica razza di mutanti demoniaci, che perse una guerra con una fazione angelica di mutanti, e fu esiliato in un’altra dimensione. I suoi poteri di teletrasporto gli hanno permesso di tornare brevemente sulla Terra per periodi di tempo – che Azazel ha usato per rintracciare e impregnare donne straordinariamente forti e / o dotate. Alla fine, si è avvicinato a Mystica mentre quest’ultimo viveva in Germania travestita da moglie di un barone. Il bambino che Azazel e Mystica non è altro che l’X-Men noto come Nightcrawler, che ha la pelle blu di sua madre, l’aspetto demoniaco del papà e il potere del teletrasporto.

