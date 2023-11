Simona Ventura e Giovanni Terzi presto sposi: ma quando? Ecco tutte le indiscrezioni trapelate sul gossip!

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno annunciato ufficialmente la data delle loro imminenti nozze. Durante un’intervista nel salotto di Bella Ma’ condotto da Pierluigi Diaco, la coppia ha condiviso dettagli intimi sulla loro storia d’amore e sui progetti matrimoniali.

Entrambi attualmente coinvolti come ballerini nel cast di Ballando con le stelle 2023, stanno affrontando nuove sfide e sperimentazioni settimana dopo settimana sul palco del programma.

Simona Ventura a “Ballando con le Stelle”, 2023 (Foto Ansa)

Il primo incontro tra Simona Ventura e Giovanni Terzi

Nel corso di un’intervista approfondita a Bella Ma’, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno condiviso dettagli intriganti sul loro primo incontro, traendo spunto anche dalle loro esperienze su Ballando con le Stelle 2023. Il punto di partenza di questa storia è stato un invito a cena organizzato nel 2018 da Umberto Brindani, direttore del settimanale Gente, e sua moglie, entrambi amici della coppia.

Terzi ha raccontato: “Siamo amici di entrambi, ci avevano invitato chiedendo a Simona se andava bene che partecipassi anch’io. A lei avevano fatto la stessa domanda. È lì che ci siamo incontrati per la prima volta.“

Simona Ventura ha rivelato un dettaglio curioso, sottolineando che in realtà si erano già incrociati qualche tempo prima in aeroporto, quando entrambi stavano viaggiando in direzione dei rispettivi compagni. “Ci siamo guardati, c’erano anche altre persone. Lui poi mi ha dedicato una frase sul suo libro. Il cuore ci ha fatto battere forte”, ha confessato Ventura, svelando un momento significativo che ha anticipato il loro primo incontro ufficiale a cena.

Quando sarà il matrimonio?

Dopo aver ascoltato il racconto del loro primo incontro, Pierluigi Diaco si è avvicinato al suo amico Giovanni Terzi con una domanda intrigante: “Dì la verità, quando accadrà?“. Il conduttore faceva riferimento al matrimonio con Simona Ventura, di cui avevano già discusso in passato senza mai svelare tutti i dettagli. “Nel 2024. Oggi è un giorno in cui ci avviciniamo di più a quella data. La verità è che conosciamo la data, ma onestamente l’abbiamo definita due volte ed è successo di tutto”, ha risposto il giornalista e scrittore.

Poi ha aggiunto con un sorriso malizioso: “A tre mesi dalla data, la faremo sapere“. Simona Ventura ha confermato il tutto e, per il momento, il matrimonio continua a essere avvolto da un certo alone di mistero. Nel marzo scorso avevano già dichiarato che la cerimonia non avverrà a Milano. La conduttrice ha concluso rivolgendosi a Diaco con un tono giocoso: “Prepara il tuo vestito più bello, sarai dei nostri“.